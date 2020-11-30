TSE binasının fidanları, Kestel Belediyesi'nden

TSE binasının fidanları, Kestel Belediyesi'nden Kestel Belediyesi, TSE Bursa Bölge Koordinatörlüğü Binası'nın çevresini, ilçede yetişen yerli ve milli fidanlar ile süsledi.

TSE binasının fidanları, Kestel Belediyesi'nden

BURSA - Kestel Belediyesi, TSE Bursa Bölge Koordinatörlüğü Binası'nın çevresini, ilçede yetişen yerli ve milli fidanlar ile süsledi.

Kestel Belediyesi, TSE Bursa Bölge Koordinatörlüğü'nün Nilüfer ilçesinde bulunan binasının çevresini, yerli ve milli meyve fidanları ile süsledi. Fidan dikimi etkinliğine, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Başkan Yardımcısı Haluk Kürel, TSE Bursa Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev ve TSE Bölge Koordinatörlüğü yöneticileri katılım sağladı. Binanın çevresi, Kestel Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından meyve fidanları ile süslendi.

İlk fidanı ise Başkan Önder Tanır ile TSE Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev dikti. Konuya ilişkin konuşan Başkan Tanır, "Geçtiğimiz günlerde TSE Bölge Koordinatörlüğü'nün belediyemize yapmış olduğu denetimlerin ardından kalite tescil belgemizi almıştık. O gün gündeme gelen konulardan biri ise ilçemizde yetişen ve Dünya'ya ihraç edilen fidanlarımız oldu. Bizde hem ülkemizin hem de Dünya'nın dört bir yanına ihraç edilen fidanlar ile TSE Bölge Koordinatörlüğümüzün bahçesini süslemek istedik. Ahududu, yaban mersini, şeftali, limon gibi fidanlarımızı toprak ile buluşturduk, can sularını verdik. İnşallah meyvelerini de yemek nasip olur" dedi.

Fidanlar adına Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'a teşekkürlerini sunan TSE Bursa Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev, "İçerisinde olduğumuz küresel sorun olan pandemi sürecinde, bu tür faaliyetlerin önemini bir kez daha anlamış olduk. Kestel'in meyve ve süs fidancılığı konusundaki misyonu ve farkındalığını biliyoruz. Bizde bu marka değeri, TSE binamızın çevresinde görüp, destek olmak istedik. Başkanımızın sıcak yaklaşımı ve hassasiyeti bizi çok mutlu etti. Yüzlerce fidanı burada toprakla buluşturduk. Hem kurumum nezdinde, hem de şahsım olarak Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU