TSE Başkanı Şahin: Rekabette üstün hale gelmek istiyorsanız belli standartlarda üretmelisiniz

TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak, iş hacimlerini büyütmek isteyen tüm sanayicilerin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi. Şahin, "Rekabette üstün hale gelmek, öne çıkmak istiyorsanız, ürünlerinizi belli standartlarda üretmelisiniz"dedi.

Standardizasyon Platformu tarafından 'Standartlarına yön ver' sloganıyla, standardizasyon semineri düzenlendi. Bir otelde yapılan seminerin açılışına, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in yanı sıra, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Bora, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe katıldı.

Konuşmaların ardından ' Türkiye'de ve Dünya'da Standardizasyon', 'Adana Üretim Portföyü ve Standardizasyon Çalışmaları', 'Sanayicilerin Ayna Komitelerdeki Rolü', 'Standardizasyonda Üniversite-Sanayi İşbirliği' başlıklı paneller yapıldı.