Truva filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Truva filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Truva filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Truva konusu, özeti ve Truva oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Truva filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Truva filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Truva filmini izleyecek olanların merak ettiği Truva konusu nedir, Truva oyuncuları kimler ve Truva özeti gibi konuları inceliyoruz.
TRUVA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yıl Milattan Önce 1250. Bronz Çağının sonlarına doğru. İki gelişmekte olan millet, Truva Prensi Paris'in ardından çatışmaya girer. Paris, Isparta Kraliçesi, Helen'i, kocası Menelaus'u terk etmesi ve kendisi ile birlikte Truva'ya gelmesi için ikna eder. Menelaus, karısının Truvalılar tarafından ele geçirildiğini öğrenince kardeşi Agamemnon'dan yardım ister. Agamemnon, bu durumu güç elde etmek adına bir fırsat olara görür. Bunun üzerine 50.000 Yunanlı taşıyan 1000 gemiyle Truva'ya savaş açarlar. Yunanlı kahraman Aşil'in de desteği ile Yunanlılar, asla yenilmeyen Truvalılar ile savaşa başlarlar. Ancak Hektor, karşısında durmak zorunda kalırlar. Film, Wolfgang Petersen'in merceğinden, bu mücadeleyi ve çizilmekte olan kaderin hikayesini anlatır.
TRUVA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Türü : Aksiyon, Macera, Epik
Oyuncular :
Brad Pitt - Aşil
Eric Bana - Hektor
Orlando Bloom - Paris
Diane Kruger - Helen
Peter O'Toole - Priam
Sean Bean - Odysseus
Brian Cox - Agamemnon
Brendan Gleeson - Menelaus
Ken Bones - Hippasus
Saffron Burrows - Andromache
Rose Byrne - Briseis
Julie Christie - Thetis
James Cosmo - Glaucus
Frankie Fitzgerald - Aeneas
Julian Glover - Triopas
Garrett Hedlund - Patroclus
Tyler Mane - Aias
Vincent Regan - Eudorus
John Shrapnel - Nestor
Nigel Terry - Telephus
Adoni Maropis - Philoctetes
Nathan Jones - Boagrius
Shero Rauf - Truvalı okçu
Ben Crompton - Dublör
TRUVA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
2004 yılında gösterime giren Troy (Truva) filmi, hem dünyada hemde ülkemizde çok büyük ilgi çekti.