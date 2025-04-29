Truva filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Truva filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Truva filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Truva filmini izleyecek olanların merak ettiği Truva konusu nedir, Truva oyuncuları kimler ve Truva özeti gibi konuları inceliyoruz.

TRUVA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıl Milattan Önce 1250. Bronz Çağının sonlarına doğru. İki gelişmekte olan millet, Truva Prensi Paris'in ardından çatışmaya girer. Paris, Isparta Kraliçesi, Helen'i, kocası Menelaus'u terk etmesi ve kendisi ile birlikte Truva'ya gelmesi için ikna eder. Menelaus, karısının Truvalılar tarafından ele geçirildiğini öğrenince kardeşi Agamemnon'dan yardım ister. Agamemnon, bu durumu güç elde etmek adına bir fırsat olara görür. Bunun üzerine 50.000 Yunanlı taşıyan 1000 gemiyle Truva'ya savaş açarlar. Yunanlı kahraman Aşil'in de desteği ile Yunanlılar, asla yenilmeyen Truvalılar ile savaşa başlarlar. Ancak Hektor, karşısında durmak zorunda kalırlar. Film, Wolfgang Petersen'in merceğinden, bu mücadeleyi ve çizilmekte olan kaderin hikayesini anlatır.

TRUVA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Türü : Aksiyon, Macera, Epik

Oyuncular :

Brad Pitt - Aşil

Eric Bana - Hektor

Orlando Bloom - Paris

Diane Kruger - Helen

Peter O'Toole - Priam

Sean Bean - Odysseus

Brian Cox - Agamemnon

Brendan Gleeson - Menelaus

Ken Bones - Hippasus

Saffron Burrows - Andromache

Rose Byrne - Briseis

Julie Christie - Thetis

James Cosmo - Glaucus

Frankie Fitzgerald - Aeneas

Julian Glover - Triopas

Garrett Hedlund - Patroclus

Tyler Mane - Aias

Vincent Regan - Eudorus

John Shrapnel - Nestor

Nigel Terry - Telephus

Adoni Maropis - Philoctetes

Nathan Jones - Boagrius

Shero Rauf - Truvalı okçu

Ben Crompton - Dublör

TRUVA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

2004 yılında gösterime giren Troy (Truva) filmi, hem dünyada hemde ülkemizde çok büyük ilgi çekti.