Trump, Yüksek Mahkeme yargıcı adaylığına Amy Coney Barrett'i gösterdi
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Trump, Yüksek Mahkeme yargıcı adaylığına Amy Coney Barrett'i gösterdi

27.09.2020 10:40 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:45
Trump, Yüksek Mahkeme yargıcı adaylığına Amy Coney Barrett'i gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme Yargıcı olarak Amy Coney Barrett'i aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme Yargıcı olarak Amy Coney Barrett'i aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 87 yaşındaki Ruth Bader Ginsburg'ün ölümünden sonra boşalan Yüksek Mahkeme yargıçlığı koltuğu için Amy Coney Barrett'i aday gösterdiğini açıkladı. Trump yaptığı konuşmada Barrett'in benzersiz bir başarıya sahip olduğunu belirterek, Barrett'i anayasaya karşı sarsılmaz sadakatiyle mükemmel bir yargıç olarak nitelendirdi.

Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden ise, Amerikan halkı bir sonraki başkanını ve bir sonraki Kongreyi seçinceye kadar Senatoya yeni yargıç için harekete geçmeme çağrısında bulundu.

Senatörler tarafından onaylandığı takdirde 48 yaşındaki Amy Coney Barrett, 2017'de Neil Gorsuch ve 2018'de Brett Kavanaugh'dan sonra Trump tarafından Yüksek Mahkeme'ye atanan üçüncü yargıç olacak. - WASHINGTON

Trump, Yüksek Mahkeme yargıcı adaylığına Amy Coney Barrett'i gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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