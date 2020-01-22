'Trump yönetimi 7 ülkeyi daha seyahat yasağı listesine almayı planlıyor'
ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkeyi daha seyahat yasağı uygulanan ülkeler arasına almayı planladığı öne sürüldü. Listenin kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor
22.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:02
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Sudan, Tanzanya ve Nijerya dahil 7 ülkeyi daha seyahat yasağı listesine eklemeyi planlıyor.
Wall Street Journal'a göre, bu ülkelerden bazıları vize kategorilerindeki çeşitli yasaklarla karşılaşacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com