'Trump yönetimi 7 ülkeyi daha seyahat yasağı listesine almayı planlıyor'
Haberler » Dünya » 'Trump yönetimi 7 ülkeyi daha seyahat yasağı listesine almayı planlıyor' - Haberler

'Trump yönetimi 7 ülkeyi daha seyahat yasağı listesine almayı planlıyor'

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkeyi daha seyahat yasağı uygulanan ülkeler arasına almayı planladığı öne sürüldü. Listenin kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor

22.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:02
'Trump yönetimi 7 ülkeyi daha seyahat yasağı listesine almayı planlıyor'

ABD Başkanı yönetimi, , Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Sudan, Tanzanya ve Nijerya dahil 7 ülkeyi daha seyahat yasağı listesine eklemeyi planlıyor.


Wall Street Journal'a göre, bu ülkelerden bazıları vize kategorilerindeki çeşitli yasaklarla karşılaşacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri