Trump'un oğlu kimdir? Trump'un kaç oğlu var? Trump'ın ailesi kimlerdir? Trump'ın kaç evliliği var?

Donald Trump'ın üç eşinden toplam beş çocuğu bulunuyor. Peki oğulları kimlerdir? Kaç oğlu, kaç kızı vardır?

14 Haziran 1946'da New York'ta doğan Donald Trump kimdir? Şimdilerde ikinci başkanlıkı için yarışan Donal Trump'un oğulları kimdir? Trump'unkaç oğlu var? Trump'ın ailesi kimlerdir? İşte detaylar haberimizde...

DONALD TRUMP AİLESİ VE OĞULLARI

Donald Trump 1977'de Çek model Ivana Zelnícková ile evlendi ve çiftin 3 çocuğu oldu: Donald Trump Jr., Ivanka ve Eric. Çift 1992'de boşandı.

Donald Trump'ın kendisiyle aynı adı taşıyan 38 yaşındaki oğlu Donald Trump Jr., Trump'ın şirketinde yönecilik yapmaktadır. Eski bir model olan Vanessa Haydon ile evli olan Donald Trump Jr.'ın Kai, Chloe, Donald, Tristan ve Spencer adında 5 çocuğu var.

Trump'ın 32 yaşındaki oğlu Eric Trump da babasının şirketinde yöneticilik yapıyor. CBS kanalının prodüktörlerinden Lara Yunaska ile 2013'te evlenen Eric Trump'ın çocuğu yok.

Donald Trump 2005'te Slovenya doğumlu model Melania Knauss ile evlendi, çiftin Barron adlı oğulları 2006'da doğdu.

Donald Trump'ın en küçük çocuğu Barron Trump 10 yaşında. Hatta Trump, rakibiyle karşı karşıya geldiği ilk canlı yayında siber güvenlik konusunu konuşurken küçük oğlunu anmıştı: "Barron'ın bilgisayarlarla arası çok iyi, inanılmaz."