Trump Türkiye'ye gelecek mi, ne zaman gelecek? Trump daha önce hiç Türkiye'ye geldi mi?

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ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te Rusya- Ukrayna gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, perşembe günü İstanbul'da yapılacak Ukrayna- Rusya görüşmelerine değindi. Trump Türkiye'ye gelecek mi, ne zaman gelecek?

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü İstanbul'da yapılacak Ukrayna-Rusya zirvesi ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, "İstanbul'daki toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Zirve için ben de İstanbul'a gelebilirim." dedi. Peki, Trump Türkiye'ye gelecek mi, ne zaman gelecek?

TRUMP TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü İstanbul'da yapılacak Ukrayna-Rusya zirvesi ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, "İstanbul'daki toplantı çok önemli. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Zirve için ben de İstanbul'a gelebilirim." dedi.

TRUMP: İSTANBUL'DAKİ RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ ÇOK ÖNEMLİ

İstanbul'daki zirvenin çok önemli olacağını vurgulayan Trump, kendisinin de İstanbul'a gelebileceğini belirtti. Trump, "15 Mayıs Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." dedi.

"PERŞEMBE GÜNÜ BEN DE İSTANBUL'A GELEBİLİRİM"

Trump, "Putin ve Zelenskiy'nin de orada olacağını düşünüyorum. Erdoğan Ukrayna Rusya konusunda iyi bir ev sahibi olacak. Suriye konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalarda, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da müzakereler için bir araya gelme konusunda mutabık kalındığı bildirilmişti.

Trump'ın Türkiye ziyaretleri geçmişi

Donald Trump, 2017-2021 yılları arasındaki başkanlığı süresince Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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