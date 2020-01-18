Trump'tan hamburger açılımı: Michelle Obama'nın okullarda sağlıklı beslenme programı iptal ediliyor

18.01.2020 17:59 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:59

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, eski first lady Michelle Obama'nın teşviğiyle yürürlüğe giren okullarda obeziteye karşı sağlıklı beslenme yönetmeliğini iptal etmek için harekete geçti. Beslenme uzmanları, yönetmeliğe getirilecek esnek kurallarla fast food ürünlerin yeniden öğrenci menülerine girmesinden endişe duyuyor.



ABD Tarım Bakanlığı (USDA), cuma günü yapılan yazılı açıklamayla okullarda uygulanan beslenme programının esnetilmesine yönelik iki farklı program üzerinde çalışıldığını duyurdu. Açıklamada yeni programın, yemek israfını önlemek amacıyla okul yönetimleri ve yemek servisi firmalarına daha fazla serbestlik sağlayacağı ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle