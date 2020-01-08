Trump'tan Erdoğan'ın Süleymani için 'şehit' ifadesi kullandığı iddialarına 'şaşırdım' yanıtı
Haberler » Dünya » Trump'tan Erdoğan'ın Süleymani için 'şehit' ifadesi kullandığı iddialarına 'şaşırdım' yanıtı - Haberler

Trump'tan Erdoğan'ın Süleymani için 'şehit' ifadesi kullandığı iddialarına 'şaşırdım' yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin şimdi Irak'tan ayrılmasının "Irak'ın başına gelebilecek en kötü şey" olduğunu savundu. ABD'li lider ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım Süleymani için 'şehit' ifadesi kullandığı iddialarına ilişkin 'şaşırdım' yanıtını verdi.

08.01.2020 01:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 01:16
Trump'tan Erdoğan'ın Süleymani için 'şehit' ifadesi kullandığı iddialarına 'şaşırdım' yanıtı

ABD Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde Kasım Süleymani için "şehit" ifadesi kullandığı iddialarına "şaşırdım" şeklinde cevap verdi.


Şehit ifadesine atıfta bulunarak, "Ben yüzde yüz buna karşıyım" diyen Trump, "Eminim o (Erdoğan) da karşıdır. Fakat düşünmesi gereken kendi kamuoyu var. Kesin nedeni de budur. Yine de bunu duyduğuma şaşırdım" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler