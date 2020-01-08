Trump'tan Erdoğan'ın Süleymani için 'şehit' ifadesi kullandığı iddialarına 'şaşırdım' yanıtı
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin şimdi Irak'tan ayrılmasının "Irak'ın başına gelebilecek en kötü şey" olduğunu savundu. ABD'li lider ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım Süleymani için 'şehit' ifadesi kullandığı iddialarına ilişkin 'şaşırdım' yanıtını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde Kasım Süleymani için "şehit" ifadesi kullandığı iddialarına "şaşırdım" şeklinde cevap verdi.
Şehit ifadesine atıfta bulunarak, "Ben yüzde yüz buna karşıyım" diyen Trump, "Eminim o (Erdoğan) da karşıdır. Fakat düşünmesi gereken kendi kamuoyu var. Kesin nedeni de budur. Yine de bunu duyduğuma şaşırdım" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle