Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den ABD askerlerini çektiğini hatırlatarak "Türkiye kendi işini kendi halledebilir. Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var" dedi. Öte yandan Trump'ın en büyük rakibi Biden'in Erdoğan'ı 'devirmekle' ilgili sözleri ise geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu.

AABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye meselesini ele alan Trump, Türkiye'nin kendi işini halledebileceğini söyleyerek "Erdoğan'la çok iyi ilişkilerimiz var" dedi. Diğer yandan Trump'ın rakibi Biden'ın 7 ay önce Erdoğan'ı hedef alan, "darbeyle değil seçimle göndereceğiz" sözleri olay olmuştu.

BAE, F-35 SATIN ALACAK

BAE'nin, ABD'den F-35 savaş uçağı satın almak istediğine dair iddiaları yanıtlayan Trump, "BAE'nin kesinlikle bu uçakların parasını ödeyecek parası var. Bu iyi bir şey, çünkü biliyorsunuz birçok kez ülkelerle 10 centlik anlaşmalar yapıyoruz. İstediklerini veriyoruz, sonra paraları olmadığı için ödeme yapamıyorlar." ifadelerini kullandı. Trump, bazı pilotlarla konuştuğunu ve F-35'lerin avantajının hava savunma sistemlerinde görülmemesinin kendileri için bir avantaj olduğunu belirterek, "Konuştuğum pilotlar Tom Cruise'dan daha iyi görünüyordu." dedi. BAE'ye F-35 satışı konusunda ise Trump, "Onlar (BAE) F-35 satın almak istiyor. Ne olacağını göreceğiz. Bu konuyu inceliyoruz ancak Orta Doğu'daki barış konusunda büyük bir avantaj sundular." sözlerini kullandı.

"ORAYA HİÇ GİTMEMELİYDİK"

Trump, perşembe günü Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yapacağı görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerine, "Irak'tan büyük oranda askerimizi çektik. Bu saçma, sonu gelmeyen savaşlardan çıkıyoruz. Aslında ta en başında oraya hiç gitmemeliydik. Bence oraya gitmek tarihimizde verilmiş en kötü karardı, ülkemiz Orta Doğu'da hiç olmamalıydı." yorumunda bulundu.

"ERDOĞAN İLE ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

ABD'nin Afganistan ve Suriye gibi ülkelerden de askerlerini çektiğini vurgulayan Trump, "Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes 'bu korkunç' dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi. Trump, herkesin Suriye'den çıkarlarsa "felaket" olacağını söylediğinin ancak ortada bir felaket olmadığının altını çizdi.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

ABD Başkanı Trump, "Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var, onları tanıyorum. Mesela, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu durumda (Biden için) nerede olduğunu dahi bilmeyen ve bodrum katından çıkıp konuşamayan birine (başkan olarak) sahip olamazsınız." ifadesini kullandı. ABD Başkanı ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştıklarını da vurgulayarak, bazı devlet başkanlarının kendisinden Erdoğan'ı aramasını istediklerini, çünkü Erdoğan'ın kendisini dinlediğini söylediklerini kaydetti.

TRUMP'IN RAKİBİ BİDEN, ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTI

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden, New York Times'a Ocak ayında verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Biden skandal sözlerle Erdoğan'a karşı muhalefeti savunmaları gerektiğini belirterek, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" demişti. "Yapacağım en son şey, ona (Erdoğan'a) Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu" şeklinde ifadeler kullanan Joe Biden, diğer taraftan Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edecekleriyle ilgilenmeleri gerektiğini söylemişti.