Trump Taliban ile müzakereleri sonlandırdı

08.09.2019 17:13

ABD Başkanı Donald Trump Afganistan'da radikal İslamcı Taliban güçleriyle sürdürülen barış müzakerelerini sona erdirdi.ABD Başkanı Donald Trump radikal İslamcı Taliban güçleriyle yürütülen barış müzakerelerini sona erdirdiğini açıkladı.



Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hem Taliban liderleri hem de Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile pazar günü Camp David'de gizli olarak görüşme hazırlığı olduğunu söyledi.



Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın Perşembe günü bir ABD askerinin de öldüğü intihar saldırısı düzenlediğini hatırlatan Trump, "Derhal toplantıyı iptal ettim ve barış müzakerelerini sona erdirdim" dedi.



"Ne tür insanlar kendi pazarlık pozisyonunu artırmak için bu kadar çok insan öldürür?" diye soran Trump, "Artıramadılar, daha da kötü hale getirdiler! Bu son derece önemli barış görüşmeleri sırasında bir ateşkese razı olamıyorlarsa ve hatta 12 masum insanı öldürüyorlarsa, o zaman muhtemelen anlamlı bir anlaşma müzakere edecek güçleri de yoktur. Daha kaç yıl savaşmak istiyorlar?" ifadelerini kullandı.



Camp David, ABD başkanları tarafından geleneksel olarak tatil ve dinlenme amaçlı kullanılıyor.



Prensip anlaşmasına varılmıştı



11 Eylül 2001'deki terör saldırıları sonrası Afganistan'a askeri olarak müdahale eden ABD yaklaşık bir yıldır Taliban ile barış görüşmeleri yapıyor. ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad kısa süre önce müzakerelerde bir prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı. Uzlaşmaya göre ABD Afganistan'daki beş üssünde konuşlu olan 13 bin askerden yaklaşık 5 binini beş ay içinde çekmeyi kabul etmişti. Taliban da bunun karşılığında El Kaide ile bağlarını koparmayı, IŞİD ile savaşmayı ve Afganistan hükümetiyle doğrudan müzakerelere başlamayı taahhüt etmişti.



Taliban geçen hafta hem Pazartesi hem de Perşembe günü iki intihar saldırısı düzenledi. Perşembe günü düzenlenen saldırı Kabil'de bulunan NATO üssü ve ABD elçiliği yakınlarındaki bölgede meydana geldi.



Trump'ın barış müzakerelerini sonlandırması Washington'da şaşkınlıkla karşılandı. ABD'nin Afganistan eski özel temsilcisi Laurel Miller "Taliban'ın son dönemde birçok saldırı düzenlediği düşünülecek olursa neden Perşembe günü Kabil'deki ölümcül saldırının görüşmeleri bitirmek için bir sebep olduğu açık değil" dedi.



Demokrat Parti'den ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Malinowski ise daha önce gündeme getirilen Trump ile Taliban liderlerinin buluşturulması fikrini "tuhaf" bulduğunu belirtti. Malinowski Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Trump'ın "bu güldürüye son vermesinden memnun olduğunu" söyledi.



AFP/ EC, ET



(c)