Trump: "Posta yolu ile oy kullanılması yeniden seçilmeme engel olabilir"
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Trump: "Posta yolu ile oy kullanılması yeniden seçilmeme engel olabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, demokratların 2020 seçimlerinde posta yolu ile oy kullanılması çağrısına değinerek, "Posta yolu ile oy kullanılması yeniden seçilmeme engel olabilir" dedi.

Trump:
19.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:48

ABD Başkanı Donald Trump, demokratların 2020 seçimlerinde posta yolu ile oy kullanılması çağrısına değinerek, "Posta yolu ile oy kullanılması yeniden seçilmeme engel olabilir" dedi.

ABD'de korona virüs salgını nedeni ile 2020 seçimlerinde birçok eyalette demokratlar posta yolu ile oy kullanılmasını istiyor. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada seçimlerde posta yolu ile oy kullanılması yönteminin yeniden seçilmesi için büyük tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "Posta yolu ile oy kullanılması yeniden seçilmeme engel olabilir" dedi.

Trump, posta yolu ile oy kullanılmasını engellemek amacı ile cumhuriyetçilerin yasal yolları kullanarak, davalar açtığını aktardı. Trump, "Her yerde çok sayıda davalar var. Bu davaları kazanamazsak, sanırım seçimi riske atarız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Ulusal Komite, (RNC) tarafından Kaliforniya, Michigan ve Nevada gibi birçok eyalette posta yolu ile oy kullanılmasının durdurulmasına ilişkin davalar açıldı. Trump, posta yolu ile oy kullanılması sonucunda seçimde sahtekarlıklar yapılabileceğini dikkat çekerek, posta ile oy kullanma yönteminin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Demokratlar, posta yolu ile oy kullanılması konusunda kararlı

Demokrat eyalet yöneticileri, korona virüs salgını nedeni ile seçimlerde halk sağlığının riske atılamaması gerektiğini savundu. Yöneticiler, posta yolu ile oy kullanılmasının seçimlerde bir sorun oluşturmayacağını ifade ederek yasayı onayladı.

Öte yandan Başkan Trump, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Michigan ve Nevada eyaletlerinde posta yolu ile oy kullanılacağının açıklanmasının ardından bu eyaletlere federal fonları göndermemek ile tehdit etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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