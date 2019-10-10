Trump: Obama PKK ile ortaklık yaptı, IŞİD militanları Avrupa'ya kaçacak
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Trump: Obama PKK ile ortaklık yaptı, IŞİD militanları Avrupa'ya kaçacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararına ilişkin cevaplandırdığı sorularda Eski Başkan Barack Obama'yı PKK ile ortaklık yapmakla suçladı

10.10.2019 14:06
Trump: Obama PKK ile ortaklık yaptı, IŞİD militanları Avrupa'ya kaçacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararına ilişkin cevaplandırdığı sorularda Eski Başkan Barack Obama'yı PKK ile ortaklık yapmakla suçladı.


Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda, "Başkan Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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