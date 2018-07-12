Trump NATO Toplantısında Bağırdı: "Göçmenler Avrupa'yı Ele Geçirdi"

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'da yaşanan krizin ardından yaptığı basın açıklamasında "Bugün Avrupalıları uyardım. Çünkü göçmenler Avrupa'yı ele geçirdi" dedi.

Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ederken 3'üncü oturuma ABD Başkanı Donald Trump damga vurdu. ABD Başkanı'nın, diğer NATO ülkelerinin ABD kadar savunma harcamalarını yapmayarak ABD'ye yük oldukları yönünde sert açıklamalarda bulunmasıyla 3. oturuma ara verildi ve NATO Genel Sekreteri olağanüstü oturum kararı aldı.

Kameralar karşısına geçen ABD Başkanı basın mensuplarının sorularını cevapladı. Trump toplantının başında "ABD'nin NATO'ya bağlılığı çok güçlü ve diğer ülkelerin ortaya daha fazla koyması gerçekten harika" ifadesini kullanarak diğer ülkelerin harcamalarını arttırmasından kaynaklanan memnuniyetini dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 16 Temmuz'da gerçekleştirecekleri zirve ile ilgili görüşleri sorulan Trump, "Umarım Rusya ile anlaşabiliriz, bunu başaracağımıza inanıyorum. Yine de anlaşma sürecini hızlandırabiliriz" açıklamasında bulundu.

Dün NATO ile ilgili sosyal medya siteleri üzerinden yaptığı eleştirilere rağmen basın toplantısında daha iyimser konuşan Trump, NATO için "NATO'ya inanıyorum, güçlü ittifaklar yalnız olmaktan çok daha iyidir" ifadesini kullandı. Buna rağmen ABD'nin NATO'ya hala çok fazla para harcadığını hatırlatan Trump, "ABD Avrupa'ya, Avrupalılardan daha çok yardımcı oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dün sosyal medya üzerinden yaptığı eleştiriler hatırlatılıp fikrinin değişip değişmediği sorulan Trump, "Hayır, çok tutarlıyım. Ben çok istikrarlı bir dahiyim" dedi.

"Göçmenler Avrupa'yı ele geçirdi"

Donald Trump, İngiltere'ye düzenleyeceği ziyarette protestolarla karşılaşacağını hatırlayan bir İngiliz gazeteciye, "Bence bu iyi bir şey. Birleşik Krallık'ta çok sevenim de var. Göçmen politikası hakkında benimle aynı fikirdeler" dedi ve "Bugün Avrupalıları uyardım. Çünkü göçmenler Avrupa'yı ele geçirdi. Bunu yüksek sesle net bir şekilde söyledim" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılmasıyla ilgili soruya ise "Benim söyleyecek bir şeyim yok ama insanlar bunun olması için oy verdiler, olacaksa çabuk olmalı" değerlendirmesinde bulundu. İngiltere'de uzun bir süre kalacağını belirten Trump, "İngiltere'de mülklerim var. Ayın 16'sında Putin ile görüşene kadar İskoçya'daki evimde biraz vakit geçireceğim. Aslında İrlanda'da da evim var. Benim her yerde evim var" dedi. Ayrıca annesinin İskoçya doğumlu olduğunu hatırlatan Trump, İskoçları çok sevdiğini belirtti. - BRÜKSEL