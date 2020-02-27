Trump, korona virüsü ile mücadele için Mike Pence'i görevlendirdi

27.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:21

ABD Başkanı Donald Trump, hükümete korona virüsü salgınını ile ilgili artan eleştiriler üzerine ülke genelinde hastalığı koordine etmek üzere Başkan Yardımcısı Mike Pence'i görevlendirdiğini açıkladı.



ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü salgını ile ilgili mücadele ettiklerini, virüsün ABD için hala çok düşük bir risk oluşturduğunu ifade etti. Trump ayrıca, Japonya'daki Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan ve dezenfekte olmuş Amerikan vatandaşlarının ülkeye getirilerek karantina alındıklarını belirtti.



Mike Pence, sağlık görevlileriyle birlikte çalışacak



Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Korona virüsünün ülkede yayılması halinde ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını, virüsün ABD'ye karşı oluşturduğu riskin hala çok düşük olduğunu kaydetti. Washington'un vakalardaki artış karşısında hazırlıklı olduğunu ifade eden Donald Trump, virüsle ilgili mücadele konusunda gelen eleştiriler üzerine Başkan Yardımcısı Mike Pence'i görevlendirdiğini açıkladı. Mike Pence'in Trump'ın daha önce atamış olduğu korona virüs görev gücü ile birlikte üst düzeyde sağlık görevlileriyle birlikte çalışacağı kaydedildi.



Trump yaptığı açıklamada, ülke genelinde korona virüsü ile ilgili uygun hale getirilen hastanelerin bulunduğunu, insanların güvenli bir şekilde tutulabileceği karantina alanlarının olduğunu belirterek, "Salgının yayılması halinde ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi. Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, korona virüs ile ilgili mücadele etmek için çok çalışıyor" ifadelerini de kullandı.



Virüsle mücadelede fon talebi



Kongre'den korona virüsü ile ilgili mücadele edilmesi için 2.5 milyar dolar fon talep ettiklerini ve daha fazlasına da ihtiyaçlarının olabileceğini belirten Trump, "Korona virüsü ile ilgili 15 hastamız var ve bazıları iyileşiyor" dedi. Trump, belli bir noktada İtalya, Japonya ve Güney Kore'ye seyahatlerine yönelik kısıtlamalar getirebileceklerini ancak şu an için bunun doğru bir zaman olmadığını düşündüğünü vurguladı.



Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD genelinde 57 teyit edilmiş korona virüsü vakası bulunduğunu ve bu sayının artmasından endişe duyulduğunu açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA