Trump, Konfederasyon generallerinin isimlerini taşıyan üslerin adlarının değiştirilmesi önerisini... ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan İç Savaşı döneminde ayrılıkçı Konfederasyon generallerinin adlarını taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesi önerisine karşı çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan İç Savaşı döneminde ayrılıkçı Konfederasyon generallerinin adlarını taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesi önerisine karşı çıktı.

Donald Trump, ırkçılık karşıtı protestolarla yeniden gündeme gelen öneriyi "değerlendirmeye bile almayacağını" açıkladı.

Bazı üst düzey askeri yetkililerin isim değişikliğine olumlu baktığı bildirilmişti.

Köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan ve ekonomileri büyük ölçüde kölelerin çalıştığı çiftliklere dayanan güneydeki 11 eyalet, Abraham Lincoln'ın 1860'ta köleliği kaldırma vaadiyle işbaşına gelmesinden sonra bağımsızlıklarını ilan ederek "Konfederasyon"u oluşturmuştu.

"Konfederasyon" ile Kuzey'deki "Birlik" eyaletleri arasında 1861-65 arasında yaşanan savaşın sonunda kölelik kaldırılmıştı.

'Irkçı geçmişin sembolleri'

ABD'de birçok kişi için Konfederasyon'un sembolleri ülkenin ırkçı geçmişini simgeliyor.

"Siyahların Hayatı Değerlidir" eylemlerinde konfederasyon anıtları sık sık hedef alınıyor.

Virginia'da dün gece Konfedarasyon'un Başkanı Jefferson Davis'in heykeliprotestocular tarafından yıkılmıştı.

Portsmouth kentinde de protestocular bir konfederasyon anıtına saldırmış ve dört heykeli yıkmıştı.

Trump, Twitter mesajlarında Konfederasyon generallerinin adlarının değiştirilmesi önerisi için şunları yazdı:

"Bu üsler, Büyük Amerikan Mirasının; kazanma, zafer ve özgürlük tarihinin bir parçası haline gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, bu kutsal topraklarda eğitip görevlendirdiği bu kahramanlarla iki Dünya Savaşı kazanmıştır. Bu yüzden benim yönetimim bu muhteşem ve efsanevi üslerin adlarının değiştirilmesini değerlendirmeye bile almayacaktır. Dünyanın en büyük ulusu olarak tarihimizle oynanamaz. Ordumuza saygı gösterin."

10 üs Konfederasyon generallerinin adını taşıyor

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany de Trump'ın isim değişikliği konusunda Kongre'den geçecek bir kararı imzalamayacağını söyledi.

ABD'de aralarında Kuzey Carolina'daki Fort Bragg, Teksas'taki Fort Hood ve Georgia'daki Fort Benning'in de bulunduğu 10 askeri üs Konfederasyon generallerinin adını taşıyor.

Bu üslerin tamamı Trump'ın 2016'da başkan seçilmesine katkıda bulunan güney eyaletlerinde. Trump Kasım'da yeniden seçilebilmek için yine bu eyaletlerin desteğine ihtiyaç duyuyor.