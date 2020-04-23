Trump'ın satın almak istediği Grönland'e yardım planı Danimarka'da kızgınlığa neden oldu ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk Grönland Adası'na ekonomik yardım paketi hazırlığı içinde olması Danimarka'da eleştirilere neden oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Danimarka'ya bağlı özerk Grönland Adası'na ekonomik yardım paketi hazırlığı içerisinde olması Danimarka'da eleştirilere neden oldu. Başkan Donald Trump, geçen yıl da Grönland Adası'nı satın almak istediklerini açıklamış, bu durum Kopenhag ile Washington arasında diplomatik krize neden olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com