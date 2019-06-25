Trump'ın Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızını kıran kişi Marilyn Monroe'nun heykelini çalmakla suçlandı

Trump'ın Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızını kıran kişi Marilyn Monroe'nun heykelini çalmakla suçlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Başkan Donald Trump'ın Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızına kazmayla zarar veren kişi hakkında bu kez Marilyn Monroe'nun heykelini çalma iddiasıyla dava açıldı. Clay 3 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.

Trump'ın Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızını kıran kişi Marilyn Monroe'nun heykelini çalmakla suçlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Başkan Donald Trump'ın Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızını kazmayla tahrip eden kişi bu kez Marilyn Monroe'nun heykelini çalmakla suçlanıyor.

Los Angeles polisinin güvenlik kameralarından tespit ettiği Austin Clay adlı 25 yaşındaki şahıs, cuma günü gözaltına alındı. Yerel medyaya göre Clay'ın evinde yapılan aramada Monroe'nun heykelinin çalınmasına ilişkin deliller bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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