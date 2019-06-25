Trump'ın Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızını kıran kişi Marilyn Monroe'nun heykelini çalmakla suçlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Başkan Donald Trump'ın Hollywood Bulvarı'ndaki yıldızını kazmayla tahrip eden kişi bu kez Marilyn Monroe'nun heykelini çalmakla suçlanıyor.

Los Angeles polisinin güvenlik kameralarından tespit ettiği Austin Clay adlı 25 yaşındaki şahıs, cuma günü gözaltına alındı. Yerel medyaya göre Clay'ın evinde yapılan aramada Monroe'nun heykelinin çalınmasına ilişkin deliller bulundu. Euronews.com'da Görüntüle