Trump'ın, Güney Kore ile Yürütülen Askeri Tatbikatları Durdurma Kararını Pentagon Beğenmedi

Amerikan medyasında yer alan ve Pentagon'a yakın savunma uzmanlarına dayandırılan haberlerde Trump ile Pentagon arasındaki Kuzey Kore farklılaşmasına dikkat çekildi. Buna göre Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile vardığı uzlaşma sonrasında "Güney Kore ile ABD'nin birlikte yürüttüğü askeri tatbikatları sona erdirme" talimatı vermesi, Amerikan ordusunda bazı rahatsızlıklara neden oldu.

ASKERİ TATBİKATLARI DURDURMA TALİMATI

ABD Başkanı Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında, Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile yaptıkları askeri tatbikatları durduracaklarını açıklamıştı. ABD'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatların maliyetinin yüksek olduğuna ve bunun çoğunun ABD tarafından karşılandığına işaret eden Trump, "Güney Kore de katkı sağlıyor ama yüzde 100 değil. Bu da onlarla konuşmamız gereken bir konu." ifadesini kullanmıştı.

NÜKLEER SİLAH KONUSUNDA MUTABAKATA VARMIŞLARDI

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonda, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ile Kuzey Kore arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında mutabakata varılmıştı.

Pentagon Sözcüsü Dana White, Trump'ın Kuzey Kore ile ilgili kararı öncesinde ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile görüştüğünü açıklamıştı.