Trump'ın Eski Kampanya Direktörü Manafort'a 47 Ay Hapis Cezası

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort, banka hesaplarında ve vergide usülsüzlük yapmaktan 47 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Paul Manafort'un suçları, ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesini araştıran Özel Savcı Robert Mueller'in soruşturması sırasında ortaya çıkmıştı.

Manafort, Virgina eyaletinde görülen mahkemede ayrıca yol açtığı zararı gidermek için 24 milyon dolar tazminat ve 50 bin dolar para cezası ödemeye mahkum edildi.

Sekiz ayrı suçlamadan yargılanan 69 yaşındaki Manafort, Haziran ayından bu yana Virginia'daki bir gözaltı merkezinde tek kişilik hücrede tutuluyordu.

Manafort, Perşembe akşamı mahkemede verdiği ifadede, "hayatının en zor 2 yılını geçirdiğini" söyledi.

"Aşağılanmış ve utanmış hissettiğimi söylemek az kalır" diyen Manafort, yargıçtan "merhamet etmesini" de istedi.

Yargıç TS Ellis, duruşmada, Manafort'un "yasaya aykırı davranışlarından dolayı pişman olduğunu dile getirmemesine şaşırdığını" belirtti.

Manafort için savcılar 19,5 yıl ila 24 yıl arasında hapis cezası istiyordu.

Duruşmaya yeşil cezaevi giysisi içerisinde ve tekerlekli sandalyede getirilen Manafort, karar açıklandığında tepki vermedi.

Savcılık Manafort'u Ukrayna'daki Rusya yanlısı eski hükümete danışmanlıktan kazandığı milyonlarca doları ABD hükümetinden gizlemekle suçlamıştı. Ukrayna'daki Viktor Yanukoviç hükümeti devrildikten sonra Manafort'un kredilerini güvenceye almak ve lüks yaşam tarzını sürdürmek için bankalara yalan söylediği ifade edilmişti.

Cumhuriyetçi Parti içinde önemli bir isim olarak görülen Manafort'un ayrıca Filipinler'in eski lideri Ferdinand Marcos ile Angola'daki muhalif lider Jonas Savimbi'ye de danışmanlık yaptığı ortaya çıkmıştı.

Manafort'un Eylül ayında kabul ettiği iki ayrı komplo suçlamasıyla ilgili bir diğer davada da karar duruşması 13 Mart'ta görülecek. Burada verilecek hapis cezasının da Ellis'in verdiği mahkumiyet süresinin üzerine eklenmesi bekleniyor.

Özel Savcı Mueller, Trump'ın kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği yaptığı ve soruşturmaya engel olmaya çalıştığı iddialarına dair raporunu Başsavcı William Barr'a sunmaya hazırlanıyor. Trump bu iddiaları reddediyor.

Mueller'in suçladığı 34 kişi ve üç şirket arasında davası görülen tek kişi Manafort oldu. Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile eski avukatı Michael Cohen de dahil olmak üzere diğerleri suçlamaları kabul ederken, eski danışmanı Roger Stone ise suçlamaları kabul etmedi.



Manafort 'FBI'ya yalan söyledi' ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesini araştıran Özel Savcı Robert Mueller, Manafort'u Amerikan Federal İstihbarat Servisi'ne (FBI) düzenli olarak yalan söylemekle suçlamıştı.

Mueller, Paul Manafort'un FBI ve Özel Savcılık ofisine farklı konularda yalan söyleyerek itirafçılık anlaşmasını bozduğunu ve "federal suç işlediğini" söylemişti.

Manafort'un yalan söylediği iddia edilen konulara ise dosyada yer verilmedi.

Avukatları Manafort'un gerçekleri anlattığını savunmuştu.

İtirafçı olmuştu

Manafort, yolsuzluk, banka usülsüzlüğü ve banka hesaplarını gizlemek dahil 8 ayrı suçlamadan yargılanıyordu.

Manafort Eylül ayında "ABD'ye karşı gizli anlaşma yapmak" ve "adaleti engellemek için komplo kurmak" suçlarını kabul etmiş, ABD'li savcılarla bir anlaşma yaparak itirafçı olmuştu.

Trump'ın eski kampanya direktörü, bu anlaşma kapsamında kara para aklamak ve diğer suçlamalarla ilgili ikinci kez yargılanmaktan kurtulmuş oldu.

2016 ABD Başkanlık seçimlerinde beş ay boyunca Trump'ın kampanyasını yöneten Manafort, Ekim ayında 3 farklı ülkedeki 31 farklı banka hesabı üzerinden milyonlarca dolar vergi kaçırmak suçlamasıyla hapis cezası almıştı.

Rusya bağlantılarını sertçe reddeden Trump ise Savcı Mueller'in yürüttüğü soruşturmayı "cadı avı" olarak nitelendiriyor.