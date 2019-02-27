Trump'ın Damadı Kushner Ankara'da

Trump'ın Damadı Kushner Ankara'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner Türkiye'ye geldi.

Trump'ın Damadı Kushner Ankara'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner Türkiye'ye geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi. ABD yetkilileri güvenlik önemleri altında Kushner'i, Esenboğa Havaalanı Kargo bölümünden çıkardı. Kushner'in, ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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