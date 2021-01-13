Trump'ın azil süreci: Hangi partiden kimler önemli rol oynuyor?

ABD Temsilciler Meclisi, geçen haftaki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Başkan Donald Trump hakkında ikinci kez azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor.

Çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Meclis'te azil konusunda oylama yapılacak.

Demokratlar, Trump'ı Kongre binasında isyana teşvikle suçluyor.

Ancak Trump hakkında azil sürecinin başlatılması girişimini destekleyen Cumhuriyetçilerin sayısı da artıyor.

Peki, bu süreçte önemli rol oynayacak bu kişiler kimler ve haklarında ne biliyoruz?

Jamie Raskin: Demokratların azilden sorumlu baş yetkilisi

Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın ardından Senato'da da azil tartışmasına geçilmesi halinde, azil konusundaki iddiaları sunmak üzere Temsilciler Meclisi üyelerinden savcılık görevi üstlenecek bir ekip oluşturulacak.

2017'den bu yana Maryland eyaletini temsil eden Demokrat Partili Raskin bu ekibin başında olacak. Raskin, eski anayasa hukuku profesörü.

Azil süreci, 58 yaşındaki Raskin için 2021'nin zorlu olaylarından biri olacak.

Çünkü Raskin'in 25 yaşındaki oğlu Tommy Bloom Raskin, yılbaşı gecesi intihar etmiş ve geçen hafta toprağa verilmişti.

Cenazeden bir gün sonra ise Raskin, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tescil etmek üzere Kongre'deki oylamaya katılmış ve diğer meslekdaşlarıyla Kongre binasındayken Trump taraftarlarının baskınına uğramıştı.

Saldırı günü, Raskin, Trump'a karşı azil tasarısının kaleme alınmasına yardımcı oldu.

Washington Post gazetesine konuşan Raskin, Harvard Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gören oğlu hayatta olsaydı, geçen haftaki olayları "demokrasiye karşı işlenmiş en kötü suç" olarak nitelendireceğini söyledi.

Raskin, "Gerçekten de Tommy Raskin, onun sevgisi ve savunduğu değerler beni ayakta tuttu" diye konuştu.

Madeleine Dean: Demokrat azil sorumlusu

Raskin ile birlikte toplam 9 Demokrat Partili Kongre üyesi, azil sorumlusu olarak görevlendirildi. Bunlardan biri de Temsilciler Meclisi'nde Pennsylvania eyaletini temsil eden ve ekipteki üç kadından biri olan Madeleine Dean.

Kariyerine, üç kadından oluşan hukuk bürosunda avukat olarak başlayan Dean, daha sonra bir üniversitede İngilizce öğretmenliği yaptı.

Eyalet düzeyinde politika ile ilgilenen Dean, 2018'de Temsilciler Meclisi'ne seçildi. Çalışmaları, diğer konuların yanı sıra kadınların doğurganlık hakları, silah reformu ve sağlık alanında yoğunlaştı.

68 yaşındaki Dean, MSNBC'ye verdiği bir mülakatta, Trump'ın azil sürecinde Senato'da "hızlı bir yargılama" istediğini belirtti.

"Burada sorun bir parti değil, siyaset değil. Bu, anayasanın korunması, hukuk devleti ile ilgili bir sorun" dedi.

Nancy Pelosi: Temsilciler Meclisi Başkanı

Geçen haftaki Kongre baskınının ardından, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı olarak gözler Pelosi'ye çevrildi.

80 yaşındaki Pelosi, Kongre'nin alt kanadında Demokratlara önderlik ediyor. Trump'a karşı azil sürecinin başlatılması kararı alınmasında etkisi büyük oldu.

Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in anayasanın kendisine tanıdığı 25. maddeyi işleme sokarak Trump'ı görevden almaması halinde azil sürecini başlatacaklarını açıklamıştı. Pence, bunun ülke çıkarlarına aykırı olduğu gerekçesiyle kendisinden talep edineni yapmayı reddetti.

Pelosi ise "Bu Başkan isyana teşvik suçu işledi. Bunun bedelini ödemesi lazım" dedi.

Mitch McConnell: Cumhuriyetçi Senato lideri

Azil sürecinin sonucu bakımından 78 yaşındaki Kentucky sentörü McConnell'in etkisi büyük olacak.

Kongre'nin üst kanadı olan Senato'da Cumhuriyetçilere o önderlik ediyor. Eski başkan Barack Obama'nın yasa tasarılarını ve yargıdaki atamalarını Senato'da engellemesi nedeniyle, Demokratlar arasında "Amansız Biçici" lakabıyla anılıyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada beklendiği gibi Trump'ın azli yönünde karar çıkması halinde, süreç Senato'ya taşınacak ve başkanın suçlu olup olmadığına karar vermek üzere orada bir yargılama yapılacak.

Senato'da çoğunluk Cumhuriyetçilerde olduğu için, yargılamanın ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda McConnell belirleyici olacak.

Trump'ın 2019'daki ilk azil yargılamasında da McConnell belirleyici olmuştu.

Ancak zaman değişti.

New York Times gazetesine göre, McConnell, Başkan Trump'ı azile götürecek suçlar işlediği sonucuna varmış bulunuyor. McConnell'e yakın kaynaklara dayanarak yazılan haberde, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'den atılmasının zamanı geldiğine inandığı belirtiliyor.

Senato yargılamasının Trump'ın görevi devredeceği 20 Ocak'tan önce yapılabilmesi için McConnell'in şu anda tatilde olan Senato'yu yeniden toplantıya çağırması gerekiyor.

McConnell'in yardımcılarından biri, Senato'nun azil ile ilgili tasarıyı en erken 19 Ocak'ta Temsilciler Meclisi'nden alabileceğini belirtiyor.

Ancak Trump'ın da "Amansız Biçer"den çekinmesi zamanının gelmiş olabileceği ifade ediliyor.

Liz Cheney: Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Wyoming üyesi

54 yaşındaki Cheney, Temsilciler Meclisi'nde üçüncü üst düzey Cumhuriyetçi konumunda. George W. Bush'un başkanlığı döneminde Başkan Yardımcısı olan Dick Cheney'nin kızı olarak Cumhuriyetçi Parti'de tanınmış isimlerden biri.

Bu yüzden azil sürecine desteği büyük önem taşıyor.

Cheney, Kongre'nin basılması ile ilgili olarak, "Trump bu gürühu harekete geçirdi, onları topladı ve saldırının kıvılcımını ateşledi" ifadesini kullandı.

Cheney, "ABD'de hiçbir başkanın görevine ve anayasaya bundan daha ağır ihaneti olmamıştır" dedi.

Temsilciler ve Senato'daki diğer Cumhuriyetçiler aynı fikirde olmayabilir, ama bazıları azil yönünde oy kullanmaya meyledebilir.

Ben Sasse: Cumhuriyetçi Nebraska Senatörü

Trump'ın yeniden başkan adayı olmasını engelleme düşüncesi bazı Cumhuriyetçilerin azil yönünde harekete geçmesini sağlayabilir.

Sasse gibi bazı Cumhuriyetçi sanatörler de bu mantıkla hareket edebilir. Sasse ayrıca 2024'teki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin muhtemel adayları arasında görülüyor.

2014'te Senato'ya seçilen 48 yaşındaki Sasse, parti içinde Trump'ı eleştirenlerden biri oldu.

Sasse, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden aleyhine seçim sonuçlarına itiraz edilmesi yönündeki çabalara destek vermedi.

Azil konusunda ise Sasse, Temsilciler Meclisi'nden gelecek olan tasarıyı değerlendireceğini söyledi.

Senato'dan da Trump'ın azli yönünde bir kararın çıkması için üçte iki çoğunluk gerekiyor. Bu ise Sasse dahil 17 Cumhuriyetçinin bu yönde oy kullanmasını gerektiriyor.