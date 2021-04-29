Trump'ın avukatı Giuliani'nin evinde arama yapıldı (2)
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Trump'ın avukatı Giuliani'nin evinde arama yapıldı (2)

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Rudy Giuliani'nin oğlu Andrew Giuliani'nin babasının evinden ayrılması NEW YORK (AA) – ABD eski başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani'nin New York'ta bulunan evinin federal ajanlar tarafından arandığı belirtildi.

Rudy Giuliani'nin oğlu Andrew Giuliani'nin babasının evinden ayrılması NEW YORK (AA) – ABD eski başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani'nin New York'ta bulunan evinin federal ajanlar tarafından arandığı belirtildi. Aramanın, Giuliani'nin Trump yönetiminde Ukrayna için yasa dışı lobi faaliyetlerinde bulunup bulunulmadığıyla ilgili olduğu, evindeki bazı elektronik cihazlara el konulduğu kaydedildi. Giuliani'nin oğlu Andrew Giuliani, babasının evinden ayrılırken görüntülendi.

Trump'ın avukatı Giuliani'nin evinde arama yapıldı (2)
Trump'ın avukatı Giuliani'nin evinde arama yapıldı (2)
Trump'ın avukatı Giuliani'nin evinde arama yapıldı (2)
Trump'ın avukatı Giuliani'nin evinde arama yapıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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