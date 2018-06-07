Trump'ın Avukatı Giuliani: Kuzey Kore Lideri Zirve İçin Yalvardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Trump'ın zirveyi iptal etmesinin ardından görüşmenin gerçekleşmesi için "yalvardığını" söyledi.

İsrail'deki bir konferansta konuşan Giuliani, Trump'ın sert tutumunun Pyonyang'ın elini zorladığını belirtti.

Trump geçen ay Kuzey Kore'yi "büyük öfke ve açık düşmaklık göstermekle" suçlayarak zirveyi iptal etmiş, ancak daha sonra Pyongyang'dan gelen uzlaşmacı mesajların ardından, 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirvenin yapılmasına karar verilmişti.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre İsrail'deki bir yatırım konferansında konuşan Giuliani "Kim Jong in elleri ve dizlerinin üzerine çöküp yalvardı, almasını istediğini pozisyon tam da budur" dedi.

Kuzey Kore'den henüz Giuliani'nin sözlerine bir tepki gelmedi. Zirve öncesi olanlar Trump önceki gün, zirve planlarının "çok iyi ilerlediğini" söylemişti.

Beklenen tarihi zirve, geçen ay ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kuzey Kore'nin durumunu Libya'yla kıyaslamasının ardından neredeyse iptal olacaktı.

Bolton Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılmasında "Libya modelinin" izlenebileceğini söylemiş ve devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'nin nükleer silahlardan vazgeçmesinin ardından Batı destekli isyancılar tarafından öldürüldüğüne dikkat çeken Pyongyang yönetimi öfkelenmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Bolton'ın açıklamaları konusunda öfkeli bir mesaj yayınlamış, Trump da daha sonra danışmanının sözleriyle arasına mesafe koymuştu.