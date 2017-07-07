Trump ile Putin İlk Kez Bir Araya Geldi
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüştü.
G-20 Liderler Zirvesi'ne bu yıl Alman Başbakanı Angela Merkel ev sahipliği yaptı. Zirveye katılan liderler ilk toplantının ardından aile fotoğrafı çektirdi.
İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
En dikkat çeken ise ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yaşanılan ikili görüşme oldu. Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen iki ülke lideri, ilk defa yüz yüze görüştü.