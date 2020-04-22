Trump, Harvard Üniversitesi 'zengin' diyerek Covid-19 yardımını iade etmesini istedi
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Amerika Birleşik Devletleri, Harvard Üniversitesi, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya, Haber

Trump, Harvard Üniversitesi 'zengin' diyerek Covid-19 yardımını iade etmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'nden, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını yardımı çerçevesinde aldığı yaklaşık 9 milyon doları iade etmesini talep etti. Üniversite yönetimi ise paranın ihtiyaç sahibi öğrencilere kullanılacağını söyledi

22.04.2020 17:17 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:17
Trump, Harvard Üniversitesi 'zengin' diyerek Covid-19 yardımını iade etmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'nden, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını yardımı çerçevesinde aldığı yaklaşık 9 milyon doları iade etmesini talep etti.

Trump dün Covid-19 brifingi sırasında bir gazeteciye dünyanın en zengin yükseköğretim kurumları arasında yer alan Harvard Üniversitesi'nin aldığı yardım parasını iade etmesini istediğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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