Trump, Harvard Üniversitesi 'zengin' diyerek Covid-19 yardımını iade etmesini istedi
ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'nden, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını yardımı çerçevesinde aldığı yaklaşık 9 milyon doları iade etmesini talep etti. Üniversite yönetimi ise paranın ihtiyaç sahibi öğrencilere kullanılacağını söyledi
22.04.2020 17:17 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:17
ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'nden, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını yardımı çerçevesinde aldığı yaklaşık 9 milyon doları iade etmesini talep etti.
Trump dün Covid-19 brifingi sırasında bir gazeteciye dünyanın en zengin yükseköğretim kurumları arasında yer alan Harvard Üniversitesi'nin aldığı yardım parasını iade etmesini istediğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com