Trump: "Facebook'un kararı, 2020'deki hileli başkanlık seçimlerinde bize oy verenlere hakaret"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Facebook ve Instagram hesaplarının 7 Ocak 2023'e kadar açılmayacağı kararına tepki göstererek, "Facebook'un kararı, rekor sayıda 75 milyon kişiye ve 2020'deki hileli başkanlık seçimlerinde bize oy veren daha birçoğuna hakarettir" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Facebook ve Instagram hesaplarının 7 Ocak 2023'e kadar açılmayacağı kararına tepki göstererek, "Facebook'un kararı, rekor sayıda 75 milyon kişiye ve 2020'deki hileli başkanlık seçimlerinde bize oy veren daha birçoğuna hakarettir" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Facebook'un, hesaplarına yönelik yasaklamanın 2 yıl daha devam edeceği ve hesapların 7 Ocak 2023 tarihine kadar açılmayacağı açıklamasına tepki gösterdi. Facebook'un kararını açıklamasından birkaç dakika sonra Trump da Telegram hesabından açıklama yaparak, söz konusu kararın geçtiğimiz yıl yapılan başkanlık seçimlerinde kendisine oy verenlere "hakaret" olduğunu söyledi. Trump açıklamasında, "Facebook'un kararı, rekor sayıda 75 milyon kişiye ve 2020'deki hileli başkanlık seçimlerinde bize oy veren daha birçoğuna hakarettir. Bu sansür ve susturmanın yanlarına kalmasına izin verilmemeli. Eninde sonunda biz kazanacağız. Ülkemiz bu istismarı daha fazla kaldıramaz!" ifadelerini kullandı.

FACEBOOK'TAN TRUMP'IN HESAPLARINA 2 YILLIK YASAKLAMA

Sosyal medya platformu Facebook, Ocak ayında ABD Kongre Binası'na düzenlenen baskının sorumlusu olarak görülen Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarına yönelik yasaklamanın 2 yıl daha devam edeceğini ve hesapların 7 Ocak 2023 tarihine kadar açılmayacağını açıklamıştı. Açıklamada, Trump'ın hesaplarının yalnızca "kamu güvenliğine yönelik risk azaldığında" açılabileceği belirtilmiş, "Kamu güvenliğine yönelik ciddi bir risk olduğunu tespit edersek, kısıtlamayı belirli bir süre daha uzatacağız ve risk azalana kadar yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer almıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı