Trump, Zirveye Üç Hafta Varken Hatıra Parası Çıkardı

Beyaz Saray'ın Trump-Kim zirvesi için üç hafta öncesinden hatıra parası çıkardı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay Singapur'a giderek 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yapacağı zirve için şimdiden hatıra parası çıkardı.

KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ'NE SELAM

Hatıra parasının ön yüzünde iki liderin kabartmaları var. ABD ve Kuzey Kore bayrakları üzerinde, 'Başkan Donald Trump', 'Yüce Lider Kim Jong-un' unvanları eşliğinde iki lider profilden birbirine bakıyor.

Bunun etrafında iki ülkenin resmi adları kullanılmak suretiyle 'Amerika Birleşik Devletleri', 'Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti' ve '2018 barış görüşmeleri' yazıyor.

Arka yüzünde Beyaz Saray'dan havalanan Air Force One kabartmasını, 'Başkan Donald Trump'ın ziyareti' yazısı tamamlıyor.

Ancak hatıra parası sosyal medyada alay ve eleştiri konusu oldu.

Kim'in kat kat gıdılı tasvir edilmesi özellikle gazetecilerin gözünden kaçmadı.

Gazi ve emekli askerlerin 'Task & Purpose' isimli haber sitesinin editörlerinden Adam Weinstein, Trump'a, ''Kendini Amerika'nın başkanı olarak meşrulaştırma telaşıyla Kim'i de KDHC'nin 'Yüce Lideri' diye meşrulaştırıyor'' tepkisini gösterdi.

ZİRVE PLANLARI TEHLİKEDEYKEN

Hatıra parasının zirvenin tehlikeye girdiği dönemde yayımlanması da tartışma yarattı. Öncesinde Kim, Güney Kore lideriyle anlaşmaya varmasına rağmen Güney'de ABD ile ortak tatbikat düzenlemesine ve Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kuzey-Güney görüşmelerinin askıya alınması, Trump-Kim zirvesiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Akademisyen-yazar Tom Nichols ''Hem hatıra parası çıkarmak için çok erken hem de bu berbat zirve fikrinden Kim'e umduğu meşruiyeti sunuyor'' diye tweetledi.

Adam Weinstein da henüz yapılmamış ve yapılsa bile kötü sonuçlanabilecek bir zirveyle ilgili önceden hatıra parası çıkararak bir zorlama ortamı oluşturulmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

SiriusXM'nin Washington başmuhabiri ''Şu Trump/Kim 'bozukluğu' bana hayatımdaki en iyi hediyelik eşyayı hatırlattı. George W. Bush ile Saddam yazılı kalp şeklindeki bu çakmak fena ateş püskürür'' diye tweetledi.(Kaynak: Sputnik)