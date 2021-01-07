Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman
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Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman

07.01.2021 13:22 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:57

Trump destekçileri dün gece Kongre binasını işgal ederken, göstericiler arasında en çok dikkat çeken kişi ise boynuzlu başlığıyla Jake Angeli'ydi; namıdiğer "Q Shaman".

Trump yanlısı Angeli, Vikinglerinkine benzer giyinişiyle Kongre baskınının öne çıkan figürüydü. Kimi aşırı sağcılar, sosyal medyada onu dünkü olayların lideri olarak lanse etti.

Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman

KÜRK BAŞLIĞI DİKKAT ÇEKMEK İÇİN TAKIYORMUŞ

"Q(Anon) Shaman" takma adıyla da bilinen 32 yaşındaki Angeli, Arizona'daki aşırı sağcı gösterilerinde de yer aldı. Geçen yıl yapılan bir röportajda, dikkat çekmek için kürk başlık takıp yırtık pantolonlarla gezdiğini söyledi.

Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman

Yine 2020'de, Phoenix'te Trump için düzenlenen bir mitingde, "Kartopu yuvarlanıyor ve daha da büyüyor. Artık ana akım biziz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman

TRUMP'IN GİZLİ BİR SAVAŞ YÜRÜTTÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORLAR

Q Shaman, ABD'de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak biliniyor. Bu grubun üyeleri, iddiaya göre, Başkan Trump'ın kötülere karşı gizli bir savaş yürüttüğünü düşünüyor. Grubun adı ilk olarak 2017 yılında duyulmuştu.

FACEBOOK ÖNLEM ALMIŞTI

Facebook, bundan 8 ay önce yaptığı açıklamada, Q Shaman ile bağlantılı 6 grup, 20 hesap ve 5 sayfayı sosyal ağdan kaldırdığını açıklamıştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, grup üyeleri, sıklıkla ABD'deki başkanlık seçimi ve adaylar, Trump yönetimi, Yahudi ve Asya karşıtı komplolar ile COVID-19 gibi konularda haberler paylaşıyordu.

Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman
Haber Yorumları (4)
SELAMİ HAKBİLİR.: sırf şekil konuşma basın kongfreyi trumpı başkan yapın küreselci şeytan bidon kafayı indirin ne duruyorsunuz.
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VATANDAS: Masken fena degil !!! Sende TANKIN altina yatacak yürek varmi kocum?
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HAYDAA: Bu Ne Cesarettir Yarabbi. Seni Tanımak İstiyorum, Yiğidim. Beni Mutlaka Ara
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