Trump: Covid-19'a karşı New York ve bazı eyaletleri karantina altına almayı düşünüyoruz Trump: Covid-19 nedeniyle New York dahil bazı eyaletlerde kısa süreli karantinaya gitmeyi değerlendiriyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Covid-19'a karşı New York, New Jersey ve Connecticut'ın bir kısmında "kısa süreli karantinaya" geçilmesini değerlendirdiklerini açıkladı. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, can kaybının 2 bin kişiye yaklaştığı ülkede "Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz" dedi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com