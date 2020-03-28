Trump: Covid-19'a karşı New York ve bazı eyaletleri karantina altına almayı düşünüyoruz
Trump: Covid-19 nedeniyle New York dahil bazı eyaletlerde kısa süreli karantinaya gitmeyi değerlendiriyoruz
28.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:14
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Covid-19'a karşı New York, New Jersey ve Connecticut'ın bir kısmında "kısa süreli karantinaya" geçilmesini değerlendirdiklerini açıkladı.
Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, can kaybının 2 bin kişiye yaklaştığı ülkede "Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz" dedi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com