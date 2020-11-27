Trump, Beyaz Saray'ı terk edeceğinin sinyalini ilk defa verdi
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Trump, Beyaz Saray'ı terk edeceğinin sinyalini ilk defa verdi

27.11.2020 07:27 | Son Güncelleme: 27.11.2020 07:31
Trump, Beyaz Saray'ı terk edeceğinin sinyalini ilk defa verdi

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü ilk defa Seçici Kurul'un Joe Biden'ı seçilmiş başkan olarak teyit etmesi halinde Beyaz Saray'ı terk edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü ilk defa Seçici Kurul'un Joe Biden'ı seçilmiş başkan olarak teyit etmesi halinde Beyaz Saray'ı terk edeceğini söyledi.

Bir gazetecinin 14 Aralık'ta Seçici Kurul'un Joe Biden'ı seçmesi takdirinde Beyaz Saray'ı terk edip etmeyeceği sorusu üzerine Trump, "Tabii ki, bunu siz de biliyorsunuz" dedi.

Trump yine de bu sözlerinin ardından "gerçeklerin kendi tarafında olduğunu, Seçici Kurul'un Biden'ı seçmesi takdirinde büyük bir hata yapacağını, çünkü seçimlere hile karıştığını" ifade ederek iddialarını tekrarladı.

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Seçici Kurul'un bu kararını kabul etmenin zor olacağını vurgulayan Trump, seçimlerden beri ilk defa perşembe günü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'deki seçim sistemi gereği sandığa giden seçmenler, kayıtlı oldukları eyaletin Seçiciler Kurulu'na göndereceği delegeleri, delegeler de başkan ve başkan yardımcısını seçiyor.

Seçici Kurul'da 538 delege bulunuyor. Eyaletler nüfuslarına göre, bu kurulda belli delege sayılarına sahip.

Son sonuçlara göre Biden, 306'a 232 delege ile yarışı önde götürüyor.

Seçimin kazanılması için bir adayın 270 delegeye ulaşması gerekiyor.

Delegeler önümüzdeki ay seçimi resmileştirmek için bir araya gelecek; bu durumda Biden'ın da 20 Ocak'ta yemin etmesi bekleniyor.

'ABD başkanıyla böyle konuşma'

Şükran Günü'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump ve basın mensupları arasında gergin dakikalar da yaşandı.

Gazetecinin sorusunda ısrar etmesi ve Trump'ı sıkıştırması üzerine Trump, "Benimle böyle konuşma, ben ABD başkanıyım" dedi.

Trump, Biden'ın yemin törenine katılıp katılmayacağı sorusuna ise yanıt vermedi.

Trump ve ekibi şimdiye kadar çeşitli eyaletlerde yasal mücadeleye girişti; ancak çoğundan bir sonuç alamadı.

Bu haftanın başında da Trump sonunda Biden'a başkanlığın geçiş sürecinin başlaması için izin vermişti.

ABD'de yeni başkanlık dönemine geçiş sürecini başlatmakla görevli hükümet kuruluşu Genel Hizmetler İdaresi (GSA) sonunda ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'a resmi sürecin başlayabileceği haberini göndermişti.

Biden böylece güvenlikle ilgili bilgilendirmelere katılabilecek, ekibi de geçiş süreci için gereken 6,3 milyon dolarlık fonu edinebilecek.

BBC

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