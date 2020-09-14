Trump: Beyaz Saray'da 4 yıl daha kazanacağız, sonra da belki bir 4 yıl daha isteriz
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BBC

Trump: Beyaz Saray'da 4 yıl daha kazanacağız, sonra da belki bir 4 yıl daha isteriz

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimi kampanyası sırasında, bir kez daha seçilip 4 yılı doldurması halinde "Bir 4 yıl daha isteyebileceğini" söyledi.

Trump: Beyaz Saray'da 4 yıl daha kazanacağız, sonra da belki bir 4 yıl daha isteriz
14.09.2020 07:57 | Son Güncelleme: 14.09.2020 08:05

ABD Başkanı ve 3 Kasım'daki başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Nevada eyaletinde birkaç farklı noktada seçim mitingi yaptı.

Seçimi kazanırsa 4 yıl daha başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump, Henderson şehrindeki konuşmasında "Belki sonra 4 yıl daha isteriz" dedi:

"51 gün sonra Nevada'yı kazanacağız. Beyaz Saray'da da 4 yıl daha kazanacağız. Bu 4 yıldan sonra da belki bir 4 yıl daha isteriz. Bundan sonrasını da müzakere edeceğiz değil mi?"

ABD'de bir kişi en fazla 4 yıl için ve en fazla iki kez başkan seçilebiliyor.

Trump, 2016'daki başkanlık seçimini kazanmıştı. Bir kez daha seçilirse bu, son dönemi olacak.

Las Vegas'taki konuşması sırasında da Trump, "Bir polis memurunu öldürürseniz idam cezası almalısınız" dedi. Pazar günü ABD'nin Los Angeles kentinde, tuzağa düşürüldükleri açıklanan iki polis memuru silahla vurularak ağır yaralanmıştı.

Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğini de hatırlattı:

"Başkanınızı geçen hafta içinde iki farklı konuyla ilgili Nobel Ödülü'ne aday gösterdiler."

Trump, aşırı sağ görüşlü Norveçli politikacı Christian Tybring-Gjedde tarafından İsrail-BAE ve İsrail-Bahreyn ilişkilerinin normalleşmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Kapalı alanda miting eleştirisi





Kamu sağlığı uzmanların uyarılarına rağmen kapalı alanda bir araya gelen Trump destekçilerinin sosyal mesafeye dikkat etmediği ve maske takmayanalar olduğu görüldü. Nevada'da 50 kişiden daha kalabalık şekilde kapalı alanlarda bir araya gelmek yasak.

Trump'ın rakibi, Demokrat Parti adayı Joe Biden da, ülkede 194 binden fazla kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini hatırlatarak Trump'ı seçim kampanyasında salgına dikkat etmemekle suçladı.

Eleştirilere Trump'ın sözcüsü Tim Murtaugh, "Eğer on binlerce kişi sokaklarda protesto eylemleri için toplanabiliyorsa, kumarhanelere gidebiliyorsa ya da ayaklanmalarda küçük dükkanları ateşe verebiliyorsa, ABD Başkanı'nı dinlemek için de barış içinde bir araya gelebilirsiniz" açıklamasıyla yanıt verdi.

BBC
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