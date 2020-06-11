Trump, ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran'da başlayacak
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Trump, ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran'da başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran'da Oklahoma'da yapacağı mitingle yeniden başlayacağını duyurdu.

Trump, ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran'da başlayacak
11.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:50

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran'da Oklahoma'da yapacağı mitingle yeniden başlayacağını duyurdu.

ABD Başkan Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, 19 Haziran'da Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde seçim mitingi düzenleyeceğini bildirdi. "Mitinglerimizi tekrar başlatacağız" diyen Trump, "Birincisi Oklahoma'da Tulsa'da olacak" ifadelerini kullandı. En son seçim mitingini geçtiğimiz 2 Mart'ta düzenleyen ABD Başkanı Trump, Oklahoma'nın ardından Florida, Arizona ve Kuzey Carolina'da da miting düzenleyeceğini duyurdu.

Kongre, Kuzey Carolina'da olmayabilir

Trump ayrıca, Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nin Kuzey Carolina'dan başka bir eyalete alınacabileceğini açıkladı. Trump, yeni yer ile ilgili duyuruların yakında yapılacağını belirtti. Trump'ın 2020 seçimleri için resmi olarak aday gösterileceği Cumhuriyetçi Parti Kongresi, 24-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Önceki Kongre, 2016 yılında Ohio eyaletine bağlı Cleveland kentinde gerçekleşmişti.

Öte yandan 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile Eski ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Joe Biden yarışacak. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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