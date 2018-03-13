ABD'de Bir İlk! CIA'in Başına İlk Kez Kadın Direktör Atandı

ABD Başkanı Donald Trump, Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadı. CIA Direktörlüğüne getirilen isim ise Gina Haspel oldu. Haspel ABD tarihinin ilk kadın CIA direktörü oldu.

POMPEO'YA EN YAKIN İSİM

1985 yılında CIA bünyesine katılan Gina Haspel Şubat 2017'de ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. 62 yaşındaki Haspel, Pompeo'ya en yakın isim olarak biliniyor.

İŞKENCE İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Haspel'in ismi, 2002 yılında Tayland'da El Kaideli teröristlere "waterboarding" işkencesinin uygulandığı bir ABD tesisini yürüttüğü iddialarıyla anılmıştı.

GINA HASPEL KİMDİR?

ABD Başkanı Donald Trump koltuğa oturduğu 20 Ocak 2017 tarihinden sonra CIA Başkanlığı'na Mike Pompeo'yu getirmişti. Pompeo kendi ekibini kurarken başkan yardımcılığı görevini Gina Haspel'e vermişti.

Daha önce CIA'in gizli tesislerindeki işkencelerde adı anılan Haspel'in bu göreve getirilmesi ABD'de geniş yankı bulmuştu

Tayland'da bulunan CIA hapishanesini yöneten Haspel, CIA Başkanı Mike Pompeo'nun yardımcılığı görevine getirilmişti.

Pompeo, Haspel'in atamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Haspel'i "örnek bir istihbarat çalışanı" olarak tanımlamıştı.

Pompeo, "Haspel, kendisine verilen görevleri en iyi şekilde neticelendirecek örnek bir kişidir. İstihbari yeteneklerinden dolayı çok şanslıyız" ifadesini kullanmıştı.