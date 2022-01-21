TRT1 Kıbrıs Zafere Doğru canlı izle! Bugün Kıbrıs Zafere Doğru 22. bölüm canlı yayın HD izle! Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm full izle

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KIBRIS ZAFERE DOĞRU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU CANLI İZLE!

KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ankaralı ameliyata girmek yerine Samson ve Apollon'a teslim olup Sandy'i kurtarma kararı verir. Takasın gerçekleşeceği yerde Kemal ve Zifir'in meseleyi çözecek bir planı vardır. Rauf ise hızlıca kurulan bir mahkeme sonrası 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıya gelir. Tüm bunlar yaşanırken Ada, ikinci Erenköy olarak anılan Boğaziçi kuşatması ile mücadele etmektedir. Savaş tekrar başlamıştır.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜM İZLE!

KIBRIS ZAFERE DOĞRU NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisi her Cuma 20.00'de TRT 1'de.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU OYUNCULARI KİMLER?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu isimleri yer almaktadır.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU NE?

"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden haber siz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU TRT1 CANLI İZLE!

KIBRIS ZAFERE DOĞRU 22. FRAGMANI İZLE!

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