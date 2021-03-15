TRT World Citizen'dan Suriye krizinin 10. yılına özel farkındalık kampanyası
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TRT World Citizen'dan Suriye krizinin 10. yılına özel farkındalık kampanyası

15.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:46
TRT World Citizen'dan Suriye krizinin 10. yılına özel farkındalık kampanyası

TRT bünyesinde 2017 yılında kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen, Suriye krizinin 10. yılında Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Örgütü iş birliği ile bir hafta sürecek dijital farkındalık kampanyası başlatıyor.

TRT bünyesinde 2017 yılında kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen, Suriye krizinin 10. yılında Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Örgütü iş birliği ile bir hafta sürecek dijital farkındalık kampanyası başlatıyor.

15-19 Mart'ta gerçekleşecek kampanya kapsamında, hafta boyunca TRT World Citizen'ın sosyal medya hesapları üzerinden konuyla ilgili videolar, infografikler ve çeşitli röportajlar paylaşılacak.

TRT World Citizen, ilk röportajını, Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye ve diğer komşu ülkelere akını ile ev sahibi ülkelerin bundan nasıl etkilendiğini konuşmak üzere BM Mülteci Örgütü Türkiye Direktörü Philippe Leclerc ile gerçekleştirecek.

Röportajda mültecilerin Türkiye'ye olan yolculukları, hikayeleri ve insani yardım topluluklarının bu hikayenin neresinde yer aldıkları konuşulacak. Röportaj bu akşam saat 17.00'de TRT World Citizen'ın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Kampanya boyunca ülkelerinden uzakta yaşayan Suriyeli sanatçılarla da röportajlar yapılacak. TRT World Citizen, çarşamba günü saat 18.00'de sanatını, kendi hikayesini ve halkının hikayelerini anlatmak için kullanan Suriye kökenli Amerikalı hip-hop sanatçısı Omar Offendum ile bir söyleşi gerçekleştirecek.

Kampanyanın son günü olan 19 Mart Cuma günü saat 18.00'de ise Brüksel'de yaşayan Suriyeli genç fotoğrafçı ve sanatçı Abdulazez Dokhan ile söyleşi düzenlenecek.

TRT World Citizen ve BM Mülteci Örgütü iş birliği ile düzenlenen dijital kampanya, Suriyeli mültecilerle ilgili farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Programın detayları ve röportaj yayınları TRT World Citizen'ın "@trtworldcitizen" Instagram, "@TRTWorldCitizen" Twitter ve "@trtworldcitizen" Facebook hesaplarından takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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