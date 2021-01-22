TRT Türkü radyo frekansı kaç? TRT Türkü illere göre radyo frekans değerleri nedir? TRT Türkü radyo frekans numarası!
Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki TRT Türkü frekans numarası kaçtır? TRT Türkü şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.
Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki TRT Türkü frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? TRT Türkü şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm TRT Türkü frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için TRT Türkü frekans numaraları!
TRT TÜRKÜ RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ
TRT Türkü fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.
103.4 İstanbul
98.6 Ankara
100.5 İzmir
99.7 Adana
103.3 Adıyaman
101.5 Afyon
102.5 Aksaray
101.7 Ardahan
100.6 Antalya
93.3 Balıkesir
104.0 Ayvalık
102.3 Batman
106.9 Bingöl
98.0 Bitlis
107.4 Burdur
92.8-103.5 Bursa
90.6 Çanakkale
101.5 Denizli
100.9 Edirne
102.6 Erzurum
101.3 Eskişehir
87.9 Gebze
88.0 Hatay
102.4 Isparta
101.6 Karaburun
87.8 Kahramanmaraş
102.3 Karaman
103.3 Kars
93.3 Kayseri
98.3 Kilis
97.0 Kırıkkale
100.5 Kocaeli
102.3 Konya
88.1 Kütahya
104.2 Mardin
93.1 Mersin
102.2 Muğla
101.1 Muş
96.8 Samsun
101.6 Siirt
107.3 Şanlıurfa
105.0 Tekirdağ
97.0 Trabzon
100.3 Van
104.0 Yozgat
93.4 Zonguldak
TRT Türkü radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak TRT Türkü radyosunu açabilirsiniz.