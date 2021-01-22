TRT Türkü radyo frekansı kaç? TRT Türkü illere göre radyo frekans değerleri nedir? TRT Türkü radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki TRT Türkü frekans numarası kaçtır? TRT Türkü şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki TRT Türkü frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? TRT Türkü şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm TRT Türkü frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için TRT Türkü frekans numaraları!

TRT TÜRKÜ RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

TRT Türkü fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

103.4 İstanbul

98.6 Ankara

100.5 İzmir

99.7 Adana

103.3 Adıyaman

101.5 Afyon

102.5 Aksaray

101.7 Ardahan

100.6 Antalya

93.3 Balıkesir

104.0 Ayvalık

102.3 Batman

106.9 Bingöl

98.0 Bitlis

107.4 Burdur

92.8-103.5 Bursa

90.6 Çanakkale

101.5 Denizli

100.9 Edirne

102.6 Erzurum

101.3 Eskişehir

87.9 Gebze

88.0 Hatay

102.4 Isparta

101.6 Karaburun

87.8 Kahramanmaraş

102.3 Karaman

103.3 Kars

93.3 Kayseri

98.3 Kilis

97.0 Kırıkkale

100.5 Kocaeli

102.3 Konya

88.1 Kütahya

104.2 Mardin

93.1 Mersin

102.2 Muğla

101.1 Muş

96.8 Samsun

101.6 Siirt

107.3 Şanlıurfa

105.0 Tekirdağ

97.0 Trabzon

100.3 Van

104.0 Yozgat

93.4 Zonguldak

TRT Türkü radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak TRT Türkü radyosunu açabilirsiniz.