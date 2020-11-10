TRT Spor frekans bilgileri TÜRKSAT TRT 1 frekans bilgileri nelerdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

TRT Spor frekans bilgileri TÜRKSAT TRT 1 frekans bilgileri nelerdir?

10.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:03
TRT Spor frekans bilgileri TÜRKSAT TRT 1 frekans bilgileri nelerdir?

Yarın, 11 kasım 2020 tarihinde Türkiye - Hırvatistan hazırlık maçı oynanacak. Televizyondan da izlenebilecek bu maç için bazı frekans bilgilerine ihtiyacınız var. Peki, TRT Spor frekans bilgileri TÜRKSAT TRT 1 frekans bilgileri nelerdir?

Frekans bilgileri zaman zaman değişebiliyor. Hal böyle olunca da maç zamanlarıdna frekans bilgielrine ihtiyaç olunuyor. Peki, TRT Spor frekans bilgileri TÜRKSAT TRT 1 frekans bilgileri nelerdir?

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ TÜRKSAT TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ NELERDİR?

  • Türksat 4A Uydusu (42°E) Türksat HDTürkiye-Orta Asya 1195827500 5/6 TRT Paketi
  • Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Orta Asya 1109630000 5/6 TRT Paketi
  • Türksat 2A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 1191924444 3/4 TRT Paketi
  • Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 1105430000 3/4 TRT HD Paketi
  • Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 1149230000 3/4 Digiturk
  • Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 1092830000 5/6 Digiturk
  • Galaxy19 (97°W)(8 Saat Gecikmeli) Skynet Stream SD Kuzey Amerika 11960-11867
  • Karasal TRT Vericiler SD Türkiye
  • Digiturk Digiturk SD Türkiye-AvrupaKanal 23
  • Digiturk Digiturk HD Türkiye-AvrupaKanal 323
  • D-Smart D-Smart SD Türkiye-AvrupaKanal 426
  • D-Smart D-Smart HD Türkiye-AvrupaKanal 26
  • Dijital Kablo Teledünya SD TürkiyeKanal 22
  • Dijital Kablo Teledünya HD TürkiyeKanal 9
  • Analog Kablo Türksat SD TürkiyeKanal2S 04
  • Iptv Tivibu SD TürkiyeKanal 22
  • Iptv Tivibu HD TürkiyeKanal 9
  • Iptv GizzMedia SD Avrupa
  • Iptv AtaLine SD Hollanda
  • Webtv TRT Sitesi SD Web Ağı
  • Webtv Tivibu SD Web Ağı
  • Mobil TV GSM, Mobil Platformlar SD Gsm Ağı

İlgili Haberler

EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 6 Kasım Cuma ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programı
EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 6 Kasım Cuma ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programı
EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 5 Kasım Perşembe ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programı
EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 5 Kasım Perşembe ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programı
EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 4 Kasım Çarşamba ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programı
EBA giriş: TRT EBA canlı ders saatleri 4 Kasım Çarşamba ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Özge Özder Yıldız Tilbe İkbal Gürpınar İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Ali Şansalan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Karabağ Fenerbahçe Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TRT Spor frekans bilgileri TÜRKSAT TRT 1 frekans bilgileri nelerdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 11:03:26. #1.15#
title