TRT Spor frekans bilgileri TÜRKSAT TRT 1 frekans bilgileri nelerdir?

Yarın, 11 kasım 2020 tarihinde Türkiye - Hırvatistan hazırlık maçı oynanacak. Televizyondan da izlenebilecek bu maç için bazı frekans bilgilerine ihtiyacınız var. Peki, TRT Spor frekans bilgileri TÜRKSAT TRT 1 frekans bilgileri nelerdir?