TRT Spor frekans bilgileri TÜRKSAT TRT 1 frekans bilgileri nelerdir?
10.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:03
Yarın, 11 kasım 2020 tarihinde Türkiye - Hırvatistan hazırlık maçı oynanacak. Televizyondan da izlenebilecek bu maç için bazı frekans bilgilerine ihtiyacınız var. Peki, TRT Spor frekans bilgileri TÜRKSAT TRT 1 frekans bilgileri nelerdir?
Frekans bilgileri zaman zaman değişebiliyor. Hal böyle olunca da maç zamanlarıdna frekans bilgielrine ihtiyaç olunuyor. Peki, TRT Spor frekans bilgileri TÜRKSAT TRT 1 frekans bilgileri nelerdir?
TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ TÜRKSAT TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ NELERDİR?
- Türksat 4A Uydusu (42°E) Türksat HDTürkiye-Orta Asya 1195827500 5/6 TRT Paketi
- Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Orta Asya 1109630000 5/6 TRT Paketi
- Türksat 2A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 1191924444 3/4 TRT Paketi
- Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 1105430000 3/4 TRT HD Paketi
- Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 1149230000 3/4 Digiturk
- Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 1092830000 5/6 Digiturk
- Galaxy19 (97°W)(8 Saat Gecikmeli) Skynet Stream SD Kuzey Amerika 11960-11867
- Karasal TRT Vericiler SD Türkiye
- Digiturk Digiturk SD Türkiye-AvrupaKanal 23
- Digiturk Digiturk HD Türkiye-AvrupaKanal 323
- D-Smart D-Smart SD Türkiye-AvrupaKanal 426
- D-Smart D-Smart HD Türkiye-AvrupaKanal 26
- Dijital Kablo Teledünya SD TürkiyeKanal 22
- Dijital Kablo Teledünya HD TürkiyeKanal 9
- Analog Kablo Türksat SD TürkiyeKanal2S 04
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