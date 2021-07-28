TRT Ortak Yapımı "İki Şafak Arasında" San Sebastian Film Festivali'nde yarışacak!
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TRT Ortak Yapımı "İki Şafak Arasında" San Sebastian Film Festivali'nde yarışacak!

TRT Ortak Yapımı 'İki Şafak Arasında' San Sebastian Film Festivali'nde yarışacak!
Bültenler - Haberler | Güncel

TRT Ortak Yapımı "İki Şafak Arasında" filmi, dünyanın en prestijli film festivallerinden 69. San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nin "New Directors" bölümünde yarışacak.

Selman Nacar'ın ilk uzun metraj filmi TRT Ortak Yapımı "İki Şafak Arasında", Avrupa'nın en önemli sinema buluşmalarından 69. San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak. TRT ortak yapımı film, festivalin "New Directors" bölümünde 50 bin Euro değerindeki ödül için yarışacak.

17-25 Eylül tarihleri arasında İspanya'nın Bask bölgesindeki San Sebastian kentinde düzenlenecek olan festival, İspanya'nın uluslararası boyutta en önemli sinema etkinliği olarak kabul ediliyor.

Festivale Türkiye'den katılan tek film

2019 yılının temmuz ve ağustos aylarında Uşak'ta dört haftada çekilen ve festivale Türkiye'den katılan tek film olma özelliğine sahip film, dünya prömiyerini 69. San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde yapacak.

Dünyanın en önemli film platformlarından destek

Proje aşamasında ulusal ve uluslararası birçok platforma katılarak dünyanın önemli film fonları tarafından destek alan film, Romanya'da Transilvania Pitch Stop'ta "Chainsaw Europe" ses ödülünü, San Sebastian Work in Progress kategorisinin büyük ödülleri olan "Europa Industry" ve "Europa" ödüllerini ve Köprüde Buluşmalar Work in Progress "Büyük Ödülü"nü almaya hak kazandı. Film, Türkiye'de yıl sonunda seyirci ile buluşması planlanıyor.

TRT ortak yapımı filmler, dünyanın dört bir yanında 200'den fazla film festivalinde 150'den fazla ödül aldı ve üst üste iki yıl Oscar'da finale kaldı.

Kaynak: Bültenler

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