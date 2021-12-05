TRT Ortak Yapımı "İki Şafak Arasında" İtalya'da En İyi Film seçildi

Selman Nacar'ın yönettiği, Burak Çevik ve Diloy Gülün'ün yapımcılığını üstlendiği TRT Ortak Yapımı "İki Şafak Arasında", İtalya'nın önde gelen festivallerinden 39. Torino Film Festivali'nde ödüle layık görüldü.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 26 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen ve ana yarışmasında 12 filmin yer aldığı festivalde "En İyi Film" ödülü, "İki Şafak Arasında" filminin oldu.

Festival jürisi filme ödül verme gerekçesi olarak, "Olağanüstü yazma ve yönetmenlik becerileriyle inandırıcı bir hikaye anlatmayı başaran, güldüren, duygulandıran ve şaşırtan bir film. Akıllıca, ağırbaşlılıkla yönetilen ve yeni bir büyük yeteneği ortaya çıkaran, olgun bir film." değerlendirmesinde bulundu.

Festival yolculuğu devam ediyor

2019 yılının temmuz ve ağustos aylarında Uşak'ta dört haftada çekilen film, Kadir'in fabrikasında bir işçinin yaralanmasının ardından hayallerini, ailesini ve yaralanan işçinin eşini etkileyecek ahlaki çıkmazını konu alıyor.

Daha önce 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 9. Boğaziçi Film Festivali ve 17. Free Zone Film Festivali'nde ödüller alan film, festival yolculuğuna 21. Eskişehir Film Festivali ve 10. Malatya Film Festivali'nde devam edecek.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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