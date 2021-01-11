TRT FM frekansı kaç? TRT FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? TRT FM radyo frekans numarası!
Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki TRT FM frekans numarası kaçtır? TRT FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.
Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki TRT FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? TRT FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm TRT FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için TRT FM frekans numaraları!
TRT FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ
TRT FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.
91.4 : İstanbul
88.0-100.3 : Ankara
91.2 : İzmir
92.5 : Adana
94.4 : Adıyaman
93.2 : Afyon
92.0 : Aksaray
93.9 : Amasya
94.8 : Ardahan
95.6 : Antalya
92.0 : Aydın
98.4 : Balıkesir
90.4 : Ayvalık
91.1 : Bartın
96.3 : Batman
96.8 : Bilecik
92.4 : Bingöl
92.6 : Bolu
92.6 : Bitlis
97.2 : Burdur
95.0 : Bursa
89.5 : Çanakkale
91.6 : Çankırı
103.7 : Çorum
93.2 : Denizli
95.5 : Diyarbakır
97.2 : Düzce
89.0 : Edirne
93.2 : Erzincan
98.8 : Erzurum
96.8 : Eskişehir
100.9 : Gebze
95.6 : Giresun
96.0 : Gümüşhane
91.2 : Hatay
104.3 : Iğdır
89.6 : Isparta
93.8 : Karaburun
105.8 : Kahramanmaraş
94.0 : Karabük
98.6 : Karaman
89.5 : Kars
98.4 : Kastamonu
97.2 : Kayseri
90.8 : Kilis
89.0 : Kırıkkale
90.0 : Kırklareli
100.3 : Kırşehir
96.0 : Kocaeli
98.6 : Konya
95.4 : Kütahya
96.2 : Manisa
104.5 : Mardin
90.0 : Mersin
92.0 : Muğla
97.2 : Muş
92.0 : Nevşehir
95.6 : Niğde
95.6 : Ordu
91.0 : Osmaniye
95.0 : Rize
96.0 : Sakarya
92.8 : Samsun
105.6 : Siirt
92.4 : Sinop
98.3 : Sivas
98.4 : Şanlıurfa
92.2 : Tekirdağ
96.8 : Tokat
95.0 : Trabzon
93.2 : Uşak
89.3 : Van
95.0 : Yalova
96.0 : Yozgat
97.2 : Zonguldak
TRT FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak TRT FM radyosunu açabilirsiniz.