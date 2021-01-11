TRT FM frekansı kaç? TRT FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? TRT FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki TRT FM frekans numarası kaçtır? TRT FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki TRT FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? TRT FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm TRT FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için TRT FM frekans numaraları!

TRT FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

TRT FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

91.4 : İstanbul

88.0-100.3 : Ankara

91.2 : İzmir

92.5 : Adana

94.4 : Adıyaman

93.2 : Afyon

92.0 : Aksaray

93.9 : Amasya

94.8 : Ardahan

95.6 : Antalya

92.0 : Aydın

98.4 : Balıkesir

90.4 : Ayvalık

91.1 : Bartın

96.3 : Batman

96.8 : Bilecik

92.4 : Bingöl

92.6 : Bolu

92.6 : Bitlis

97.2 : Burdur

95.0 : Bursa

89.5 : Çanakkale

91.6 : Çankırı

103.7 : Çorum

93.2 : Denizli

95.5 : Diyarbakır

97.2 : Düzce

89.0 : Edirne

93.2 : Erzincan

98.8 : Erzurum

96.8 : Eskişehir

100.9 : Gebze

95.6 : Giresun

96.0 : Gümüşhane

91.2 : Hatay

104.3 : Iğdır

89.6 : Isparta

93.8 : Karaburun

105.8 : Kahramanmaraş

94.0 : Karabük

98.6 : Karaman

89.5 : Kars

98.4 : Kastamonu

97.2 : Kayseri

90.8 : Kilis

89.0 : Kırıkkale

90.0 : Kırklareli

100.3 : Kırşehir

96.0 : Kocaeli

98.6 : Konya

95.4 : Kütahya

96.2 : Manisa

104.5 : Mardin

90.0 : Mersin

92.0 : Muğla

97.2 : Muş

92.0 : Nevşehir

95.6 : Niğde

95.6 : Ordu

91.0 : Osmaniye

95.0 : Rize

96.0 : Sakarya

92.8 : Samsun

105.6 : Siirt

92.4 : Sinop

98.3 : Sivas

98.4 : Şanlıurfa

92.2 : Tekirdağ

96.8 : Tokat

95.0 : Trabzon

93.2 : Uşak

89.3 : Van

95.0 : Yalova

96.0 : Yozgat

97.2 : Zonguldak

TRT FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak TRT FM radyosunu açabilirsiniz.