TRT'den 'Sıfır Atık' belgeseli açıklaması: Masum bir program bile çarpıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TRT'den 'Sıfır Atık' belgeseli açıklaması: Masum bir program bile çarpıtıldı

07.02.2021 22:41 | Son Güncelleme: 07.02.2021 23:29

TRT, "Tarihi 2 gün geçmiş yumurtaları yiyebilirsiniz" tavsiyesinin verildiği "Sıfır Atık" programına ilişkin açıklamada bulundu. Programın içerdiği mesajların yok sayıldığını belirten TRT, "Masum bir programın bile çarpıtıldığını görmek, insanlığın ortak meseleleri hakkında farkındalık oluşturma çabaları adına üzücüdür" ifadelerine yer verdi.

TRT Belgesel kanalının 'atık gıdaların nasıl tüketileceği' hakkında yaptığı bir belgeselde, "Son kullanma tarihi geçeli sadece iki gün olmuş. Yumurtayı tuzlu suya koyun eğer batıyorsa afiyetler tüketebilirsiniz" ifadelerinin kullanılması sosyal medyada tepki çekmişti.

Gelen tepkilerin ardından TRT'den yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıfır atıkla ilgili birçok projenin yapıldığı belirtildi.

ART NİYET VURGUSU

TRT Belgesel kanalında yaklaşık bir yıldır yayınlanan "Sıfır Atık" programında da israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir kısmı kesilerek art niyetle yorum yapılan bölümde de atık aşamasına geldiği sanılan gıdaların aslında nasıl değerlendirilebileceği ve israfı önlemenin yöntemleri anlatılmıştır. İçerdiği mesajlar yok sayılarak böyle masum bir programın bile çarpıtıldığını görmek, insanlığın ortak meseleleri hakkında toplumsal farkındalık oluşturma çabaları adına üzücüdür."

"SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİ ARTIRMAYI AMAÇLAYAN BİR PROGRAM"

Açıklamada, TRT'nin bu ve bunun gibi sosyal sorumluluk projelerini bundan sonra da desteklemeye devam edeceği vurgulanarak, "Yiyecek ve giyecek israfından atıkların çevreye zarar vermeden toplanmasına, doğal kaynakların kirletilmeden kullanılması ve korunması gibi birçok konuda izleyiciye önemli bilgiler sunan ve bu konularda sosyal sorumluluk bilincini artırmayı amaçlayan Sıfır Atık programının tüm bölümlerini 'TRTizle.com' internet sitemizden izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

TRT'den 'Sıfır Atık' belgeseli açıklaması: Masum bir program bile çarpıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Muharrem İnce Enis Berberoğlu Çiğdem Karaaslan
Magazin Cansu Dere Merve Dizdar Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mesut Özil Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kadıköy Jandarma Ak Parti Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TRT'den 'Sıfır Atık' belgeseli açıklaması: Masum bir program bile çarpıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 23:29:01. #1.16#
title