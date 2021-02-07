TRT'den 'Sıfır Atık' belgeseli açıklaması: Masum bir program bile çarpıtıldı

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TRT Belgesel kanalının 'atık gıdaların nasıl tüketileceği' hakkında yaptığı bir belgeselde, "Son kullanma tarihi geçeli sadece iki gün olmuş. Yumurtayı tuzlu suya koyun eğer batıyorsa afiyetler tüketebilirsiniz" ifadelerinin kullanılması sosyal medyada tepki çekmişti.

Gelen tepkilerin ardından TRT'den yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıfır atıkla ilgili birçok projenin yapıldığı belirtildi.

ART NİYET VURGUSU

TRT Belgesel kanalında yaklaşık bir yıldır yayınlanan "Sıfır Atık" programında da israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir kısmı kesilerek art niyetle yorum yapılan bölümde de atık aşamasına geldiği sanılan gıdaların aslında nasıl değerlendirilebileceği ve israfı önlemenin yöntemleri anlatılmıştır. İçerdiği mesajlar yok sayılarak böyle masum bir programın bile çarpıtıldığını görmek, insanlığın ortak meseleleri hakkında toplumsal farkındalık oluşturma çabaları adına üzücüdür."

"SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİ ARTIRMAYI AMAÇLAYAN BİR PROGRAM"

Açıklamada, TRT'nin bu ve bunun gibi sosyal sorumluluk projelerini bundan sonra da desteklemeye devam edeceği vurgulanarak, "Yiyecek ve giyecek israfından atıkların çevreye zarar vermeden toplanmasına, doğal kaynakların kirletilmeden kullanılması ve korunması gibi birçok konuda izleyiciye önemli bilgiler sunan ve bu konularda sosyal sorumluluk bilincini artırmayı amaçlayan Sıfır Atık programının tüm bölümlerini 'TRTizle.com' internet sitemizden izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin