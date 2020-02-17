TRT''den muhteşem konser

17.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:59

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, kuruluşunun 50. yıl dönümünü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen Gala Konseri ile kutladı.

Muammer Sun'un 1969 yılında temellerini attığı, 1970'te dinleyiciyle buluşan TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu tarafından gerçekleştirilen konserde, koronun şefi Elnara Kerimova'nın yanı sıra Türkiye'den ve dünyadan önde gelen şefler Rengim Gökmen, Bujor Hoinic, Sunay Muradov, Burak Tüzün ve Giampolo Vessella da konuk olarak yer aldı.

Konsere TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, TRT Radyo ve Müzik Dairesi Başkanı Ahmet Akçakaya, TRT Ankara Radyosu Müdürü Merdan Güven, birçok sanatçı ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Konser müzikseverlerden büyük ilgi gördü

Müzikseverlerin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nu tamamen doldurduğu konserde, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren; konsere katılanlara teşekkür ederken, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun yarım asrı geride bıraktığını, koronun kurucusu ve TRT eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Muammer Sun ve koronun ilk şan pedagogu Müfide Özgüç ile birlikte 50. yıl konserini izlemekten mutluluk duyduğunu belirtti. Eren ayrıca 'Bu akşam 50 yılını geride bırakan ve nice 50 yıllara ulaşmasını hedeflediğimiz koromuzun konserini hep birlikte izledik. Koronun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. Eren, programın sonunda Muammer Sun'a plaket, Müfide Özgüç'e ise çiçek takdim etti.

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun kurucusu duayen sanatçı Muammer Sun, 50 yıl önce Türkiye'yi dolaşarak, sanatçı adaylarını seçtiklerini belirtti. Bugün 50'nci yılının kutlanıyor olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğu koronun bir ekip işi olduğunu belirten Sun, Gala Konserini gerçekleştirdikleri için TRT'ye ve İbrahim Eren'e teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Bültenler