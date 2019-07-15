TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın!

FETÖ hainlerinin kalkıştığı o gecenin yani 15 Temmuz'un üçüncü yıldönümünde yurdun her köşesinde anma etkinlikleri düzenleniyor. 15 Temmuz'un yıldönümünde hazırlanan 'Ne sandın' isimli 15 Temmuz klibi büyük beğeni topladı. Klibi Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal seslendirdi.

HALKIN SOKAĞA ÇIKMASI ÜZERİNE AKAMETE UĞRADI

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu hainler tarafından yapılmaya çalışılan darbe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve Türk halkının canı pahasına ülkesini ve bağımsızlığını korumasının ardından bastırıldı. İhanet girişimi, kahraman milletin sokağa çıkması ve hainlere karşı direnmesi üzerine akamete uğradı.