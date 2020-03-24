TRT 2 evleri kültür ve sanatla renklendiriyor Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler sonrası konserden tiyatroya, sinemadan operaya kadar sayısız etkinlik iptal edildi. TRT 2 ise bu açığı doldurmak için kültür ve sanat etkinliklerini genişlettiği bir yelpaze oluşturdu.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında gündelik hayatın her alanında olduğu gibi kültür, sanat hayatında da yeni tedbirler alındı. Konserden tiyatroya, sinemadan operaya bütün temsiller iptal edildi. Müze ve sergiler geçici olarak ziyarete kapatıldı. Televizyon izleyicilerinin kültür ve sanatla buluşma noktası TRT 2 ise mevcut yayın çizgisiyle bu boşluğu dolduruyor.

TRT'nin kamu yayıncısı olarak sahip olduğu teknik kapasite ve geniş bir coğrafyaya yayılan erişim imkanını; kültür, sanat yayıncılığı için kullanan TRT 2'nin ekrana getirdiği kültür, sanat etkinlikleri geniş bir yelpazeden oluşuyor.

ÖZEL İÇERİKLER BUGÜN İTİBARİYLE EKRANA GELİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Opera ve Balesi'nin temsilleri, başta Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrası olmak üzere devlet senfoni orkestralarımızın konserlerini ilk günden beri izleyicilerle buluşturan TRT 2, Pazar Konseri geleneğini sürdürüyor. Troya, Aida ve La Boheme gibi dünyaca ünlü operalar, senfonik konserler, Ustalara Saygı konserleri, müziğe dair belgeseller "Hayat Eve Sığar" çağrısına uyan izleyicilerin güzel vakit geçirmelerini sağlayacak.

TRT 2'nin bu zorlu günleri kolaylaştıran yayınları elbette temsillerle sınırlı değil. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler ve Türkiye'nin sanat gündeminde yer bulan sergileri de çok özel koşullarda olmak kaydıyla TRT 2 izleyicileri için açılacak.

TÜRKİYE'NİN GÖZÜ KULAĞI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Ziyarete kapalı geleneksel ve çağdaş sanat sergileri estetik bir yayıncılıkla evlere, ekranlara gelecek. Yine aynı şekilde kapalı olan Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi gibi önemli mekânlar, gerekli izinler alınarak, TRT 2 izleyicileri için nitelikli ve doyurucu bir şekilde, bir ziyaretçinin gözünden, uzmanların desteği ile ekrana taşınacak. TRT güçlü mirası ile iyi günlerde de zor zamanlarda da Türkiye'nin hafızası, Türkiye'nin gözü, kulağı olmaya devam ediyor.

NOT: TRT 2'nin, "Hayat Eve Sığar" kapsamında zenginleştirdiği 24 Mart – 1 Mayıs tarihleri arasındaki yayın planında yer alan konserlerin ve operaların bazılarına bu listede ulaşabilirsiniz.

24 MART 2020 SALI: THE MORRICONE DUEL – DANİMARKA ULUSAL SENFONİ ORKESTRASI

26 MART 2020 PERŞEMBE: OPERANIN KALBİNDE BİR TÜRK: MURAT KARAHAN

27 MART 2020 CUMA: DOB - LA BOHEME OPERA

28 MART 2020 PERŞEMBE: PERA KONSERLERİ ''SONBARDA LİED'LER

29 MART 2020 PAZAR: KONSERE DAVET ''Henri Vieuxtemp anısına''

29 MART 2020 PAZAR: PAZAR KONSERİ'Henri Vieuxtemp anısına''

31 MART 2020 SALI: 2 CELLO 2 FACE

2 NİSAN 2020 PERŞEMBE: CSO – İDİL BİRET

3 NİSAN 2020 CUMA: DOB- AİDA OPERASI

4 NİSAN 2020 CUMARTESİ: PERA KONSERLERİ ''Perada Paris Esintileri''

05 NİSAN2020 PAZAR

KONSERE DAVET – CSO Mozart'ın Don Giovanni Operası Üvertürü , Weber, Klarnet Konçertosu No 2,Beethoven Serisi, 4. Senfoni

05 NİSAN2020 PAZAR: PAZAR KONSERİ - CSO Şef Alessandro Cedrone, klarnet Orçun Civelek,

7 NİSAN 2020 SALI: TAKE THAT: LIVE PROGRESS

9 NİSAN 2020 PERŞEMBE: AİZONAİ SENFONİK TÜRKÜLER KONSERİ

10 NİSAN 2020 CUMA: TROYANIN BOLŞOY YOLCULUĞU

10 NİSAN 2020 CUMA: DOBTROYA OPERASI

11 NİSAN 2020 CUMARTESİ: PERA KONSERLERİ ''Bir Arp Sabahı''

12 NİSAN PAZAR 2020 PAZAR KONSERE DAVET - Beethoven Senfonileri ''Pastoral''

14 NİSAN 2020 SALI: IL DIVO:A MUSICAL AFFAIR JAPONYA KONSERİ

16 NİSAN 2020 PERŞEMBE: DOB NAZENDE ŞARKILAR