TRT 1 Teşkilat canlı izle! Teşkilat 33. bölüm canlı yayın izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat son bölüm full HD izle!

Teşkilat canlı izleme linki araştırılıyor. Teşkilat, Tims & B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 33. bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat son bölüm full HD izle!

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Elçi'nin ölümüyle birlikte bir darbe daha alan Yıldırım büyük bir vurgun yapmanın peşine düşer. Nemesis'in ilk adımı için uygulamaya koyduğu plan tüm Türkiye'yi derinden etkileyecek olaylar silsilesinin de başlangıcı olur. Ekip, Yıldırım'ın planının ne olduğunu öğrenmek için yaptığı operasyonda daha önce hiç bilmedikleri yeni bir gerçekle yüzleşir. Bu yüzleşme birçok sorunla birlikte yeni planları ortaya çıkarır.

Diğer yanda Halit, kızı ile ilgili yeni bilgilere ulaşır. Bu yeni bilgiler ışığında Halit, Yıldırım'ı hiç beklemediği bir yerden vurur.

Nemesis'in ortaya çıkışıyla beraber Serdar ve Zehra ölümün eşiğindeyken Serdar için beklenmedik yeni sürprizler ortaya çıkar.

TEŞKİLAT CANLI İZLE

TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Teşkilat dizisi her hafta Pazar günü saat 20.00'da TRT 1'de yayınlanıyor.

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karargaha yapılan siber saldırı ekibi büyük bir tehlikenin içine düşürür. Bu saldırının bertaraf edilmesi için Mr. X'in vereceği bilgilere ihtiyaç vardır. Serdar ve Zehra, beraberinde bir kaybı getireceğinden habersiz olarak Elçi ve Ceren'e karşı büyük bir mücadeleye girer.

Diğer yandan Yıldırım, ekibin işini zorlaştırmak için hiç beklenmedik bir planı devreye koyar. Mete Başkan yeni oluşan bu tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışırken ekibin Mr. X'i çıkarma planları iyice zora girer. Halit'in ise Yıldırım'ın tüm oyunlarını açığa çıkarabilecek tehlikeli bir planı vardır.

TEŞKİLAT OYUNCUSU KİMLER?

Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul) (1-): MİT ajanıdır. Sevgilisi Ceren'in hain olduğunu öğrendikten sonra ekibe dahil oldu.

Zehra Balaban (Deniz Baysal Yurtcu) (1-): Görev yöneticisidir. Kurulan ekibin üyesidir.

Mete Yücesoy (Başkan) (Mesut Akusta) (1-): Müsteşar yardımcısıdır. Müsteşar'dan özel bir ekip kurma emrini alır.

Ceren (Ezgi Eyüboğlu) (1-): Serdar'ın nişanlısıdır. Onun yanına sızmış bir ajandır.

Hakkı Dayı (Tuncer Salman) (1-): Ustalık alanı takiptir. Kurulan time öldü gösterilerek katılır.

Pınar Gümüş (Ezgi Şenler) (1-): Kılık değiştirmede uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.

Hulki Gürbüzoğlu (Nihat Altınkaya) (1-): Silahlar ve dövüş konusunda uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.

Uzay Çelenkli (Serdar Yeğin) (1-): Analiz konusunda uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.

Gürcan Yücesoy (Ahmet Uğur Say) (2-): Bilgisayarlar konusunda uzman biridir. Ekibe sonradan katılmıştır. Mete Başkan'ın oğludur. Kurulan ekibin üyesidir.

Yıldırım Yaman (Gürkan Uygun) (15-): Zayed Fadi'nin yerine geçen İş adamıdır. Halit'ten 30 yıldır intikam almak isteyen biri. Zamanında mit görevlisi olarak çalışmıştır.

Halit Gün (Başkan) (Turgut Tunçalp) (15-): İstihbaratçıdır. Mete Başkan'ın yerine gelmiştir.

Tövbekar/ Sadık Özmertli (Hakan Boyav) (15-): Eski MİT ajanı.

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