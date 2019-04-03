Troya'nın Ardından" Sergisi Yarın Açılacak

Troya'nın Ardından" Sergisi Yarın Açılacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanan "Troya'nın Ardından" adlı sergi, yarın sanatseverlerle buluşacak.

Troya'nın Ardından

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanan "Troya'nın Ardından" adlı sergi, yarın sanatseverlerle buluşacak.

Troya'nın yeniden yorumlandığı, EPOS 7 Derneği ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri iş birliğiyle düzenlenen sergi, Darphane-i Amire'de açılacak.

Prof. Süleyman A. Belen danışmanlığında, Serkan Gedük ve Ayşe Balyemez'in küratörlüğünde gerçekleşecek sergide, 21 sanatçı yer alıyor.

Sergi, 6 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA
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