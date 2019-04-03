Troya'nın Ardından" Sergisi Yarın Açılacak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanan "Troya'nın Ardından" adlı sergi, yarın sanatseverlerle buluşacak.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanan "Troya'nın Ardından" adlı sergi, yarın sanatseverlerle buluşacak.
Troya'nın yeniden yorumlandığı, EPOS 7 Derneği ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri iş birliğiyle düzenlenen sergi, Darphane-i Amire'de açılacak.
Prof. Süleyman A. Belen danışmanlığında, Serkan Gedük ve Ayşe Balyemez'in küratörlüğünde gerçekleşecek sergide, 21 sanatçı yer alıyor.
Sergi, 6 Mayıs'a kadar görülebilecek.
Kaynak: AA