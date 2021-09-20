Troya Müzesi iki yıldır Avrupa'dan alınan ödüllerin gururunu yaşıyor

Çanakkale'deki Troya Müzesi çalışanları, geçen yıl verilen "2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü"nün ardından bu sene de "2020/2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü"nü almanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor.

Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden olan yapı, Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde yer alan 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti girişinde bulunuyor.

Yapımına 2013'te başlanan ve 2018'in ekim ayında ziyarete açılan 90 bin metrekare büyüklüğe sahip 3 katlı Troya Müzesi, müze teşhir, depolama, idari birimler, sosyal donatı mahalleri ile açık teşhir, peyzaj ve ziyaret alanlarından oluşuyor. Ziyaretçiler her teşhir katına rampadan çıkarak ulaşabiliyor.

Troya Müzesi'nde, Homeros'un İlyada Destanı ile tarihe geçmiş Troas Bölgesi'nde iz bırakan Troya ve kültürlerinin yaşamı ve arkeolojik tarihi, kazılardan çıkan eserler aracılığıyla anlatılıyor.

Ziyaretçiler müzeyi gezerken şu başlıklardan oluşan hikayeleri takip ediyor: Troas Bölgesi Arkeolojisi, Troya'nın Tunç Çağı, İlyada Destanı ve Troya Savaşı, Antik Dönemde Troas ve İlion, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi, Arkeoloji Tarihçesi, Troya'nın İzleri.

"Bölgesinde yaşayanlara kimliğini hatırlatan, ilham verici örnek bir müze"

Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, AA muhabirine, Avrupa Müze Akademisi Ödülü için geçen yıl mart ayında başvuru yaptıklarını söyledi.

Mayıs ayında ise raportörler tarafından çevrim içi denetim gerçekleştirildiğini belirten Gölcük, "Aslında Romanya'da olması gereken tören, pandemi sebebiyle online olarak yapıldı. Törende Troya Müzesinin 2020 ve 2021 yılı yani 2 yılın Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü aldığımızı öğrendik. Bizim için son derece gurur verici bir haber oldu. Çünkü 2020 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü'nü almıştık. 2020 ve 2021'de de Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü alan, Türkiye'de bu iki büyük ödülü kazanan ilk müze olduk." diye konuştu.

Gölcük, Avrupa Müze Akademisi Ödülleri'ne 14 ülkeden yaklaşık 56 müzenin katıldığını aktardı.

Hollanda'dan 6 müzenin yanı sıra Rusya, Romanya, Almanya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Yunanistan gibi oldukça güçlü rakiplerle yarıştıklarını vurgulayan Gölcük, şu bilgileri paylaştı:

"Jüri raporunda Troya Müzesinin öne çıkan hususları şunlardı: Birincisi Troya Müzesi etrafında bulunduğu noktaya, kırsal kalkınmaya çok büyük bir katkı sağlıyor. Çevresiyle oldukça uyumlu bir müze. İkincisi; 'Troya Müzesi, duvarlarının dışında yaşayan insanlara, bulunduğu bölgedeki yaşayan insanlara kimliğini hatırlatan, ilham verici örnek bir müze' tabiri kullanıldı. Oldukça önemli bir ödüldü. Hatta bir hocamız ödülü şöyle yorumladı: 'Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştunuz, dün akşam da Süper Kupa'yı aldınız.' dedi.

Şunu vurgulamakta fayda var: Her iki ödülü aldığımız yıllar, pandeminin hayatı durdurduğu, dünyada birçok müzeci meslektaşımızı kaybettiğimiz, müzelerin uzun süre kapandığı dönemdi. Troya Efsanesi'ni dünyaya yeniden farklı bir solukla hatırlattık. Bu ödülde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün çok büyük bir gayreti var. Türk müzeciliğimize hayırlı olmasını diliyorum."