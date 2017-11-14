Troia Atı'ndan Düşerek Ölen Kişinin Cenazesi Defnedildi

Çanakkale'de maket Troia Atı'ndan düşerek yaşamını yitiren Mestan Güney'in naaşı İzmir'de defnedildi.



Başrolünü Brad Pitt'in üstlendiği "Troy" filminde kullanıldıktan sonra Kordon Boyu'nda sergilenmeye başlanılan 12 metre yüksekliğindeki maket atın üzerine çıkan ve ayağının kayması sonucu düşerek ölen Mestan Güney'in cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi İzmir'in Bornova ilçesi Küba Camisi'ne getirildi.





Güney'in cenazesi öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Hacılar Kırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.





Mestan Güney'in bekar olduğu yaklaşık 6 yıldır Çanakkale'de esnaflık yaptığı öğrenildi.





Olay



Alkollü olduğu iddia edilen Mestan Güney, 12 Kasım'da maket Troia Atı'nın üzerine çıkmış, ayağının kayması sonucu düşmüştü. Güney, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.