Tribeca, Cannes, Berlin, BFI Londra... 20 büyük film festivali koronavirüse karşı birleşiyor Tribeca Film Festivali, Cannes Film Festivali, Berlin Film Festivali, Marakeş Film Festivali'nin aralarında bulunduğu 20 organizasyon da YouTube üzerinde birleşerek 10 gün sürecek bir online festival yapmaya karar verdi.

Koronavirüs günlerinde uygulanan tedbirlerin en çok etkilediği alanlardan biri de sinema festivalleri oldu. Dünyanın önde gelen birçok film festivali sinema salonlarının kapalı olması ve sosyal mesafe tedbirleri sebebi ile ya programlarını erteledi ya da internet üzerinden sinema severlerle buluşmayı tercih etti.

Tribeca Film Festivali, Cannes Film Festivali, Berlin Uluslararası Film Festivali, Marakeş Film Festivali'nin de aralarında bulunduğu 20 organizasyon, YouTube üzerinde birleşerek 10 gün sürecek bir online festival yapmaya karar verdi. Euronews.com'da Görüntüle